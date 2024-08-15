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港鐵上半年商場租金跌約6% 料下半年走勢相似

港鐵（0066）上半年商場新訂租金錄得5.7%跌幅，平均出租率為99%，而「國際金融中心二期」的18層寫字樓錄得92%的平均出租率。物業及國際業務總監鄧智輝表示，租金下跌主要由於消費模式出現新常態，如北上消費，以致零售市道較差，料下半年租金走勢與上半年相似，但認為已進入整固期。至於寫字樓，他指現時香港甲級寫字樓空置率仍高，租金繼續承壓。

港鐵今年起未來三年資本開支達896億元，較早前預計的879億元多。另上半年共安排了157億元的融資，包括約141億元年期介乎2至30年的中期票據，以及16億元的5年期銀行信貨。財務總監樊米高（Michael Fitzgerald）表示，市場最近預計息率將開始下降，而公司以非常長期且低利率來融資，強調未來將保持這做法。

另外，港鐵預期在今年下半年為「海盈山」（「港島南岸」第四期）、「港島南岸」第五期、「朗賢峯」（何文田站第一期）、「瑜一」（何文田站第二期）和「凱柏峰」（「日出康城」第十一期）的物業發展利潤人帳。

對於未來股息走勢，行政總裁金澤培認為，董事會派發股息時考慮公司資本開支、盈利能力、設備更新高峰期等因素而作決定。

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