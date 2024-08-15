阿里今日收市報2.43%至76.4元，美股（美：BABA）盤前暫跌逾3%。

阿里上季經調整EBITA（息稅及攤銷前盈利）按年跌1%至450.35億元。阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘指，集團專注於通過好貨好價好服務以提升用戶體驗，帶動淘天集團穩定市場份額，業務重回增長軌道；雲計算業務收入實現積極增長勢頭，公共雲和人工智能相關產品的採用量提升，將持續投入以保持市場領先地位。

集團旗下淘寶天貓集團上季收入約為1113.73億元，按年跌1%；線上GMV同比錄高單位數增長、訂單量更詳至雙位數增長，由購買人數和購買頻次的增長所帶動。此外，集團期內客戶管理收入同比增長1%，主要由於線上GMV實現高單位數增長，部分被Take rate下降所抵銷；Take rate同比下降主要是由於淘天集團內當前變現率較低的新興模式所產生的GMV比例不斷增加所致。

阿里國際數字商業集團（AIDC）上季收入按年升32%至292.93億元，當中國際零售商業收入升38%至236.91億元，主要受來自速賣通Choice的訂單增長，以及變現率的提升所驅動。

雲智能集團收入錄265.49億元，按年增6%，主要受AI相關產品在內的公共雲產品的收入雙位數增長驅動，部分被逐步降低利潤率較低的項目式合約類收入並專注於高質量收入而導致的非公共雲收入下降所抵銷。

菜鳥集團收入為268.11億元，按年增16%，主要由跨境物流履約解決方案收入帶動；本地生活集團上季收入為162.29億元，按年增12%；大文娛集團收入55.81億元，按年升4%。

股份回購方面，上季集團以58億美元的總價回購總計6.13億股普通股（相當於7,700 萬股美國存託股），包括5 23日可轉換票據發行同時透過非公開市場交易回購的約12億美元的美國存託股。

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