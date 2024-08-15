順豐房託（2191）公布，上半年可供分派收入按年增1.9%至1.193億元，每基金單位分派按年增0.5%至0.1471元，派息比率維持100%。
上半年收益按年增1.6%至2.223億元，物業收入淨額按年增2.3%至1.811億元。
順豐房託上半年整體出租率維持98%，作為主要租戶的順豐集團佔可出租面積的 80.2%，貢獻總收益約 75.1%。上半年投資組合估值微跌1.8%至72.524億元，上半年資產負債比率按年增0.3個百分點至33.6%。
集團指，已續簽所有將於 2024 年屆滿的主要租約，續租租金平均上調10%。
順豐房託管理人執行董事兼行政總裁翟廸強指，能在如此具挑戰性的市況下，繼續錄得穩定的收入和派息增長，雖然整體市場前景尚未明朗，且復甦需時，但正迎來可能即將減息的機遇，加上香港和內地的跨境電子商貿持續擴張，將推動現代物流物業的需求，並支持整個行業的租金水平。
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