中銀航空租賃（2588）公布中期業績，經營收入及其他收入總額按年增11%至11.74億美元；稅後淨利潤升76%至4.60億美元（約35.88億港元）。每股收益為0.66美元，派中期股息0.1988美元，按年增75.8%。
截至6月底止的資產總額為243億美元，與2023年12月31日持平，淨資產有史以來首次超過60億美元。另錄得上半年經營現金流量（扣除利息）9.08億美元。
機隊及經營方面，截至6月底止，機隊共有680架自有、代管及已訂購飛機，代管及已訂購飛機，經賬面淨值1加權後的平均機齡為4.9年、平均剩餘租期為7.9年。訂單簿中219架飛機，計劃交付日期直至2029年底。
同時，上半年共交付18架新飛機，售出15架自有飛機；上半年共簽署55份租賃承諾，訂單簿中計劃於2025年12月前交付的所有飛機均已確定航空公司客戶。另外，自有及代管機隊共服務於47個國家和地區的93家航空公司，地域覆蓋創公司歷史新高；自有飛機利用率為99%；2024年上半年航空公司客戶現金收款率為102.0%，2023年上半年則為101.8%。代管機隊共有32架飛機。
其他報道
順豐房託上半年可供分派收入升11.9% 每基金單位派0.1471元
阿里首財季經調整純利406.91億人幣勝預期 美股盤前暫跌逾3%
李澤鉅：未想過長和系其他公司到倫敦上市 不敢看淡內地零售市場
佐丹奴行政總裁Colin Currie：公司最壞情况已過 上任首百日做「兩件事」
東瀛遊推「日本團特設地震保障」 地震發生3天內出發旅行團可全數退回團費
易鑫上半年經調整純利升23%至5.07億元人民幣 不派中期息