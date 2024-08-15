京東健康期內收入283億元，集團解釋，增長主要源於銷售醫藥和健康產品所得商品收入239億元，按年增加3.2%。商品收入的增長驅動力主要有活躍用戶數量增加及用戶的額外購買、醫藥和健康產品銷售的線上滲透率不斷提高及產品品類的豐富。而線上平台、數字化營銷及其他服務所得服務收入，亦按年升12.5%至44億元。

京東健康期內毛利按年升8%至67億元，毛利率為23.6%，按年增0.7個百分點。集團表示毛利率增加主要是由於收入組合變動。而截至今年6月30日，過去一年活躍用戶數量達到1.81億，上半年日均在線診詢量已超48萬。

京東健康展望，於零售藥房業務，與更廣大的品牌和商家夥伴攜手，全面提升優質健康產品的可及性。而於醫療健康服務方面，一方面連接更廣泛的醫療健康服務機構和醫生、營養師、藥師等資源，進一步擴大優質醫療健康服務資源供給。

其他報道

順豐房託上半年可供分派收入升11.9% 每基金單位派0.1471元

阿里首財季經調整純利406.91億人幣勝預期 美股盤前暫跌逾3%

港鐵上半年商場租金跌約6% 料下半年走勢相似

京東第二季經調整純利錄145億人幣 增69%

李澤鉅：未想過長和系其他公司到倫敦上市 不敢看淡內地零售市場

佐丹奴行政總裁Colin Currie：公司最壞情况已過 上任首百日做「兩件事」

零跑汽車中期虧損略為收窄至22.1億元 不派息

京東物流第二季經調整純利為24.55億元 按年升1.97倍

龍光集團聯營獲82億元再融資 已償付港豪宅凱玥項目貸款

東瀛遊推「日本團特設地震保障」 地震發生3天內出發旅行團可全數退回團費

李澤鉅：過去歷史話我們知 邊個賭香港長期差都錯

巨騰國際半年虧損擴大至6900萬 續不派中期息

鄭家純增持周大福

David Webb增持獅子山集團 稱「我仍有獅子山精神」

加拿大退休金大幅減持中國中免至5%以下

佐丹奴陳嘉緯：一次非經常性開支涉對劉國權賠償

易鑫上半年經調整純利升23%至5.07億元人民幣 不派中期息

長和中期純利跌9%至102億元 每股中期息0.688元

長實中期少賺16% 中期息0.39元跌9%

聯通中期多賺11% 中期息0.2481元 增22%

港鐵上半年多賺45% 中期息維持0.42元

大新：現時定期存款期選3個月比較可取