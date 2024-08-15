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京東健康上半年純利20.37億元人幣 續不派中期息

京東健康（6618）公布中期業績，受惠於集團商品及服務兩個業務收入按年錄得增幅，上半年純利達20.37億元（人民幣，下同），按年升30.5%。期內收入為283億元，按年升4.6%。每股盈利0.65元。不派中期息，與去年一樣。

京東健康期內收入283億元，集團解釋，增長主要源於銷售醫藥和健康產品所得商品收入239億元，按年增加3.2%。商品收入的增長驅動力主要有活躍用戶數量增加及用戶的額外購買、醫藥和健康產品銷售的線上滲透率不斷提高及產品品類的豐富。而線上平台、數字化營銷及其他服務所得服務收入，亦按年升12.5%至44億元。

京東健康期內毛利按年升8%至67億元，毛利率為23.6%，按年增0.7個百分點。集團表示毛利率增加主要是由於收入組合變動。而截至今年6月30日，過去一年活躍用戶數量達到1.81億，上半年日均在線診詢量已超48萬。

京東健康展望，於零售藥房業務，與更廣大的品牌和商家夥伴攜手，全面提升優質健康產品的可及性。而於醫療健康服務方面，一方面連接更廣泛的醫療健康服務機構和醫生、營養師、藥師等資源，進一步擴大優質醫療健康服務資源供給。

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