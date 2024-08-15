在貨櫃碼頭業務的資本開支方面，集團聯席董事總經理兼集團財務董事陸法蘭表示，隨著此前完成埃及貨櫃碼頭擴充，料今年的資本開支會比去年降低，但是他們仍然會繼續在下半年，於、墨西哥、泰國及荷蘭鹿特丹等地港口投資，藉此保持辦爭力。

黎啟明又指，零售業務旗艦屈臣氏在上半年受到中港台的零售表現放緩影響，位於東盟的零售業務仍然錄得增長7.3%，東盟包括泰國、菲律賓及馬來西亞的零售業務用當地貨幣計算仍然錄得雙位數字增長，抵銷了非東盟亞洲市場表現放緩的情況。在歐洲的零售市場方面，黎啟明表示，上半年在售價及銷售量均錄得增長下，業務友6.6%增長，當中荷蘭Kriudvat及英國Super Drug均見市場佔有率提升，在波蘭方面亦實現穩固增長，料歐洲的零售業務下半年盈利會保持穩固增長。上半年度屈臣氏錄得店鋪數目錄得2%增長，新增店鋪中，歐洲及亞洲各佔比36%及64%，下半年會保持增長，並會看重內地主要城市之外的市場，料回本期更快。

在電訊業務方面，陸法蘭指，英國電訊業務在面對通脹及成本增加，在上半年在若干領域如短訊方面錄得增長，展望下半年在息稅前盈利表現有改善。他們正尋求當地業務與Vodafone合併去擴大規模，藉此在開發5G方面能夠具備辦爭力，並足以和另兩大對手辦爭，因應交易涉及出售部分頻譜，合併後的電訊公司仍需要在未來10年投資110億英鎊強化網絡，他有信心令當地消費者得益。他亦料，集團在電訊業務整體資本開支或較去年相若或稍低，並保持到現金流入及穩固的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）

前聯席董事總經理霍建寧淡出，集團主席李澤鉅表示，集團的運作不變，現任管理層投資者並不陌生，他們會繼續管理好資產並實現增值，並維持好評級，長遠目標是令股東增值。

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