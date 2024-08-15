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聯通：今年資本開支預算不變 下半年算網數智業務投資比例增加

中國聯通（0762）今日召開中期業績會。聯通上半年資本開支239億元（人民幣·下同），按年跌13.4%。中國聯通高級副總裁唐永博表示，2024年整體資本開支將保持年初的預算不會改變，並且公司資本開支的佔比也會隨著公司收入規模的持續增長而持續下降。公司的主要方向是大力推動設備更新和技術改造，淘汰落後、低質、低效的設備，以及存在安全隱患的設備。投資結構方面，公司將主要加強計算基礎設備的建設，預計今年在算網數智業務上的投資佔整體投資的比例將上升。

至於現金流方面，聯通中期自由現金流為53.9億元，按年跌49.6%。集團執行董事兼首席財務官李玉焯表示，跌幅主要是因為上半年經營現金淨流入按年降了90億元至292.9億元，但強調仍為合理健康水平。

有關國際化業務，中國聯通董事長兼首席執行官陳忠岳表示，沒有足夠的國際業務就不是國際化企業，中國聯通要做好國際化經營，因為市場空間及潛力大，公司有條件和基礎去擴充國際市場。目前，公司有14個區域有國際通訊業務出入口許可。

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