至於現金流方面，聯通中期自由現金流為53.9億元，按年跌49.6%。集團執行董事兼首席財務官李玉焯表示，跌幅主要是因為上半年經營現金淨流入按年降了90億元至292.9億元，但強調仍為合理健康水平。

有關國際化業務，中國聯通董事長兼首席執行官陳忠岳表示，沒有足夠的國際業務就不是國際化企業，中國聯通要做好國際化經營，因為市場空間及潛力大，公司有條件和基礎去擴充國際市場。目前，公司有14個區域有國際通訊業務出入口許可。

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