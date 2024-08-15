越秀房託（0405）公布，上半年轉蝕4052.9萬元，2023年上半年賺8754.9萬元﹔中期分派按年跌29.1%至1.85億元，每基金單位虧1為0.0062元，每基金單位分派按年跌31.4%，至0.0371元人民幣（下同）。
上半年收入按年跌2.5%至10.34億元，物業收入淨額按年跌2.6%至7.43億元﹔物業組合估值按年微跌0.1個百分點至425.38億元。
上半年集團核心物業出租率中，白馬大廈按年增5.1個百分點至95.6%，國金中心寫字樓出租率按年增1.4個百分點至84.7%，國金中心商場出租率按年增0.3個百分點至98.4%﹔越秀金融大廈出租率按年跌6.2個百分點至82.9%﹔武漢物業商場出租率升2.7個百分點至88.7%，寫字樓部分出租率跌0.8個百分點至60.8%。
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