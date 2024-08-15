上半年收入按年跌2.5%至10.34億元，物業收入淨額按年跌2.6%至7.43億元﹔物業組合估值按年微跌0.1個百分點至425.38億元。

上半年集團核心物業出租率中，白馬大廈按年增5.1個百分點至95.6%，國金中心寫字樓出租率按年增1.4個百分點至84.7%，國金中心商場出租率按年增0.3個百分點至98.4%﹔越秀金融大廈出租率按年跌6.2個百分點至82.9%﹔武漢物業商場出租率升2.7個百分點至88.7%，寫字樓部分出租率跌0.8個百分點至60.8%。

其他報道

聯通：今年資本開支預算不變 下半年算網數智業務投資比例增加

衛龍美味上半年多賺39% 中期息0.16元人幣

載通半年少賺10% 停派中期息

長和：港口業務資本開支或稍低 東盟零售業務抵消大中華業務放緩

京東健康上半年純利20.37億元人幣 續不派中期息

聯想集團楊元慶：非個人電腦佔總收入47% 已超越目標

中銀航空租賃中期賺4.60億美元 派中期息0.1988美元

順豐房託上半年可供分派收入升11.9% 每基金單位派0.1471元

阿里首財季經調整純利406.91億人幣勝預期 美股盤前暫跌逾3%

港鐵上半年商場租金跌約6% 料下半年走勢相似

京東第二季經調整純利錄145億人幣 增69%

李澤鉅：未想過長和系其他公司到倫敦上市 不敢看淡內地零售市場

佐丹奴行政總裁Colin Currie：公司最壞情况已過 上任首百日做「兩件事」

零跑汽車中期虧損略為收窄至22.1億元 不派息

京東物流第二季經調整純利為24.55億元 按年升1.97倍

龍光集團聯營獲82億元再融資 已償付港豪宅凱玥項目貸款

東瀛遊推「日本團特設地震保障」 地震發生3天內出發旅行團可全數退回團費

李澤鉅：過去歷史話我們知 邊個賭香港長期差都錯

巨騰國際半年虧損擴大至6900萬 續不派中期息

鄭家純增持周大福

David Webb增持獅子山集團 稱「我仍有獅子山精神」

加拿大退休金大幅減持中國中免至5%以下