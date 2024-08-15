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朗廷酒店中期盈利大跌95%至430萬 不派息

朗廷酒店（1270）公布6月底止中期業績，期內雖然酒店收入按年增長7.2%至7.73億元，但是撇除投資物業及衍生金融工具變動及支付酒店管理費後，單位持有人應佔溢利按年減少95.4%至430萬元。其可分派收入則按年下跌75.1%至3400萬元。期內不派中期息，與去年一樣。

該集團期內的負債率38.1%，按年跌0.2個百分點。今年上半年未償還貸款餘額按年未償還貸款餘額有所減少。酒店業務方面，由於旅客群結構轉變及新的消費行為出現，再加上日漸多本地人到香港以外的大灣區城市探索餐飲服務，致集團的增長勢頭在3月開始放緩。因此第二季度總收入不僅低於第一季度的數字，亦落後於去年的表現。儘管如此，2024 年上半年的整體業績仍略有改善，酒店組合總收入按年增長7.2%。

期內酒店組合於入住率及平均房價分別增長3.3個百分點至89.8%及4.2%至1559元。因此，可出租客房平均收入於上半年按年增長8.1%。餐飲業務於上半年略有增長，餐飲收入按年上升5.7%，主要來自宴會業務。

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