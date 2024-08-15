朗廷酒店（1270）公布6月底止中期業績，期內雖然酒店收入按年增長7.2%至7.73億元，但是撇除投資物業及衍生金融工具變動及支付酒店管理費後，單位持有人應佔溢利按年減少95.4%至430萬元。其可分派收入則按年下跌75.1%至3400萬元。期內不派中期息，與去年一樣。
該集團期內的負債率38.1%，按年跌0.2個百分點。今年上半年未償還貸款餘額按年未償還貸款餘額有所減少。酒店業務方面，由於旅客群結構轉變及新的消費行為出現，再加上日漸多本地人到香港以外的大灣區城市探索餐飲服務，致集團的增長勢頭在3月開始放緩。因此第二季度總收入不僅低於第一季度的數字，亦落後於去年的表現。儘管如此，2024 年上半年的整體業績仍略有改善，酒店組合總收入按年增長7.2%。
期內酒店組合於入住率及平均房價分別增長3.3個百分點至89.8%及4.2%至1559元。因此，可出租客房平均收入於上半年按年增長8.1%。餐飲業務於上半年略有增長，餐飲收入按年上升5.7%，主要來自宴會業務。
其他報道
越秀房託上半年轉蝕4053萬 中期分派削31%至3.71分人幣
長和：港口業務資本開支或稍低 東盟零售業務抵消大中華業務放緩
順豐房託上半年可供分派收入升11.9% 每基金單位派0.1471元
阿里首財季經調整純利406.91億人幣勝預期 美股盤前暫跌逾3%
李澤鉅：未想過長和系其他公司到倫敦上市 不敢看淡內地零售市場
佐丹奴行政總裁Colin Currie：公司最壞情况已過 上任首百日做「兩件事」
東瀛遊推「日本團特設地震保障」 地震發生3天內出發旅行團可全數退回團費