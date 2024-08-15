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美國7月零售銷售反彈1% 緩和經濟衰退擔憂

隨着通脹壓力緩解，美國消費者的支出較預期高。美國零售銷售在6月按月跌0.2%後，在7月按月反彈1%，升幅較預期高出0.7個百分點，是去年1月以來最大的按月升幅。當中以車輛和零件經銷商的銷售增長最大，其次是電子和電器商店。銷售數據轉強，緩和了市場對美國可能經濟衰退的擔憂。

此外，迹象顯示美國就業市場好轉，首次申領失業救濟人數連續第二周下滑。在截至8月10日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少7000人，總數降至22.7萬人，遠低於市場預期的23.5萬人。在截至8月3日當周，美國持續申領失業救濟人數按周減少7000人，總數降至186.4萬人，低於市場預期的188萬人。

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