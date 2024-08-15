隨着通脹壓力緩解，美國消費者的支出較預期高。美國零售銷售在6月按月跌0.2%後，在7月按月反彈1%，升幅較預期高出0.7個百分點，是去年1月以來最大的按月升幅。當中以車輛和零件經銷商的銷售增長最大，其次是電子和電器商店。銷售數據轉強，緩和了市場對美國可能經濟衰退的擔憂。