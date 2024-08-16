道瓊斯工業平均指數收漲554點，升幅1.39%，報40563點。標普500指數收漲88點，升幅1.62%，報5543點。納斯達克綜合指數收漲401點，或2.34%，報17594點。

Caterpillar升2.38%，報345.64美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而P&G跌0.52%，報167.92元，拖累道指5點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報224.72元，升1.35%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報161.3元，升0.57%，亞馬遜(美：AMZN)收市報177.59元，升4.4%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報537.33元，升2%，英偉達(美：NVDA)收市報122.86元，升4.04%，微軟(美：MSFT)收市報421.03元，升1%，Tesla (美：TSLA)收市報214.14元，升6.33%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.15%，報509點。德國DAX指數收漲1.67%，報18183點；法國CAC 40指數漲1.23%，報7423點；英國富時100指數收漲0.81%，報8347點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.72%，報5600點。

美國2年期債息曾升最多4.05%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為5.08%。高見4.1159厘，是8月2日4.1523厘後最高。收市報4.0929厘，是8月1日後收市新高，當日報4.1482厘。連升2日，累計升0.1635厘，對上一次連升2日是8月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月9日。

美國10年期債息曾升最多3.03%，是8月6日後最大升幅，當日升幅為3.13%。高見3.9513厘，是8月12日3.9647厘後最高。收市升2.03%，報3.9131厘，是8月9日後收市新高，當日報3.9398厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至19.052基點，是8月2日20.289基點後最闊。收市報18.406基點，是7月31日後收市最闊，當日報22.992基點。連續兩日擴闊，累計9.325基點，對上一次連跌2日是8月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月9日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至127.594基點，是8月13日125.078基點後最窄。收市報131.415基點，是8月12日後收市最窄，當日報131.029基點。

金龍指數曾升最多2.25%，是8月8日後最大升幅，當日升幅為2.92%。高見5629.68點，是7月31日5766.66點後最高。收市報5600.46點，是8月8日後收市新高，當日報5607.58點。

道指曾升最多1.45%，是8月8日後最大升幅，當日升幅為1.92%。高見40590.51點，是8月1日41096.66點後最高。收市報40563.06點，是7月31日後收市新高，當日報40842.79點。連升3日，累計升1206.05點，對上一次連升3日是7月12日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是7月12日。

標指曾升最多1.67%，是8月13日後最大升幅，當日升幅為1.72%。高見5546.23點，是8月1日5566.16點後最高。收市報5543.22點，是7月23日後收市新高，當日報5555.74點。連升6日，累計升343.72點，對上一次連升6日是7月9日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是7月3日。

納指曾升最多2.39%，是8月13日後最大升幅，當日升幅為2.46%。高見17602.72點，是8月1日17791.58點後最高。收市報17594.5點，是7月31日後收市新高，當日報17599.4點。連升6日，累計升1398.69點，對上一次連升6日是7月9日。

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