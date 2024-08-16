moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升243點 夜期高水199點 金沙、煤氣、宏橋等業績

美股向上，港股ADR升243點或1.42%，報17352點，即月恒指夜期升180點，報17308點，夜期高水199點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.59%，折合報371.29元；阿里巴巴（9988）升0.08%，折合報77.52元；美團（3690）升2.19%，折合報103.31元；匯控（0005）升1.54%，折合報66.78元；建行（0939）升3%，折合報5.6元。

道期現升0.081%；標期現升0%；納期現跌0%。日本東證指數現升2.33%；韓國KOSPI指數現升1.49%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.37%。

VIX指數隔晚跌5.92%或0.96點，報15.23點。

紐油現跌0.19%或0.14美元，報78.01美元；布油現跌0.13%或0.1美元，報80.93美元；金價現升0.07%或1.78美元，報2458.57美元；LME 銅期貨隔晚升2%或180美元，報9148.5美元。比特幣現升1.47%或837.78美元，報57518.78美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.0019厘，報3.9112厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國光大綠色環保（1257）、宏橋（1378）、華潤建材科技（1313）、煤氣（0003）、金沙中國（1928）、中興通訊（0763）等。

李寧（2331）中期少賺7% 增派息至0.3775元。

長和（0001）中期純利跌9%至102億元，每股中期息0.688元。

長實（1113）中期少賺16%，中期息0.39元跌9%。

朗廷酒店（1270）中期盈利大跌95%至430萬，不派息。

OSL（0863）中期虧損收窄至1797.4萬元，續不派息。

越秀房託（0405）上半年轉蝕4053萬，中期分派削31%至3.71分人幣。

聯通（0762）：今年資本開支預算不變，下半年算網數智業務投資比例增加。

衛龍美味（9985）上半年多賺39%，中期息0.16元人幣。

載通（0062）半年少賺10%，停派中期息。

京東健康（6618）上半年純利20.37億元人幣，續不派中期息。

聯想集團（0992）楊元慶：非個人電腦佔總收入47%，已超越目標。

中銀航空租賃（2588）中期賺4.60億美元，派中期息0.1988美元。

順豐房託（2191）上半年可供分派收入升1.9%，每基金單位派0.1471元。

阿里（9988）首財季經調整純利406.91億人幣勝預期，美股盤前暫跌逾3%。

港鐵（0066）上半年商場租金跌約6%，料下半年走勢相似。

京東（9618）第二季經調整純利錄145億人幣，增69%。

佐丹奴（0709）行政總裁Colin，Currie：公司最壞情况已過，上任首百日做「兩件事」。

零跑汽車（9863）中期虧損略為收窄至22.1億元，不派息。

京東物流（2618）第二季經調整純利為24.55億元，按年升1.97倍。

龍光集團（3380）聯營獲82億元再融資，已償付港豪宅凱玥項目貸款。

東瀛遊（6882）推「日本團特設地震保障」，地震發生3天內出發旅行團可全數退回團費。

巨騰國際（3336）半年虧損擴大至6900萬，續不派中期息。

鄭家純增持周大福（1929）

David Webb增持獅子山集團（1127），稱「我仍有獅子山精神」。

明源雲（0909）中期虧損收窄至1.15億人幣，不派中期息。

加拿大退休金大幅減持中國中免（1880）

佐丹奴（0709）陳嘉緯：一次非經常性開支涉對劉國權賠償。

易鑫（2858）上半年經調整純利升23%至5.07億元人民幣，不派中期息。

聯通（0762）中期多賺11%，中期息0.2481元，增22%。

港鐵（0066）上半年多賺45%，中期息維持0.42元。

 

其他報道

李寧中期少賺7% 增派息至0.3775元

經濟衰退憂慮降 金龍指數、美股齊創逾兩周高 道指升554點

北水增持京基金融國際 減持盈富