個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.59%，折合報371.29元；阿里巴巴（9988）升0.08%，折合報77.52元；美團（3690）升2.19%，折合報103.31元；匯控（0005）升1.54%，折合報66.78元；建行（0939）升3%，折合報5.6元。

道期現升0.081%；標期現升0%；納期現跌0%。日本東證指數現升2.33%；韓國KOSPI指數現升1.49%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.37%。

VIX指數隔晚跌5.92%或0.96點，報15.23點。

紐油現跌0.19%或0.14美元，報78.01美元；布油現跌0.13%或0.1美元，報80.93美元；金價現升0.07%或1.78美元，報2458.57美元；LME 銅期貨隔晚升2%或180美元，報9148.5美元。比特幣現升1.47%或837.78美元，報57518.78美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.0019厘，報3.9112厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國光大綠色環保（1257）、宏橋（1378）、華潤建材科技（1313）、煤氣（0003）、金沙中國（1928）、中興通訊（0763）等。

李寧（2331）中期少賺7% 增派息至0.3775元。

長和（0001）中期純利跌9%至102億元，每股中期息0.688元。

長實（1113）中期少賺16%，中期息0.39元跌9%。

朗廷酒店（1270）中期盈利大跌95%至430萬，不派息。

OSL（0863）中期虧損收窄至1797.4萬元，續不派息。

越秀房託（0405）上半年轉蝕4053萬，中期分派削31%至3.71分人幣。

聯通（0762）：今年資本開支預算不變，下半年算網數智業務投資比例增加。

衛龍美味（9985）上半年多賺39%，中期息0.16元人幣。

載通（0062）半年少賺10%，停派中期息。

京東健康（6618）上半年純利20.37億元人幣，續不派中期息。

聯想集團（0992）楊元慶：非個人電腦佔總收入47%，已超越目標。

中銀航空租賃（2588）中期賺4.60億美元，派中期息0.1988美元。

順豐房託（2191）上半年可供分派收入升1.9%，每基金單位派0.1471元。

阿里（9988）首財季經調整純利406.91億人幣勝預期，美股盤前暫跌逾3%。

港鐵（0066）上半年商場租金跌約6%，料下半年走勢相似。

京東（9618）第二季經調整純利錄145億人幣，增69%。

佐丹奴（0709）行政總裁Colin，Currie：公司最壞情况已過，上任首百日做「兩件事」。

零跑汽車（9863）中期虧損略為收窄至22.1億元，不派息。

京東物流（2618）第二季經調整純利為24.55億元，按年升1.97倍。

龍光集團（3380）聯營獲82億元再融資，已償付港豪宅凱玥項目貸款。

東瀛遊（6882）推「日本團特設地震保障」，地震發生3天內出發旅行團可全數退回團費。

巨騰國際（3336）半年虧損擴大至6900萬，續不派中期息。

鄭家純增持周大福（1929）。

David Webb增持獅子山集團（1127），稱「我仍有獅子山精神」。

明源雲（0909）中期虧損收窄至1.15億人幣，不派中期息。

加拿大退休金大幅減持中國中免（1880）

佐丹奴（0709）陳嘉緯：一次非經常性開支涉對劉國權賠償。

易鑫（2858）上半年經調整純利升23%至5.07億元人民幣，不派中期息。

聯通（0762）中期多賺11%，中期息0.2481元，增22%。

港鐵（0066）上半年多賺45%，中期息維持0.42元。

其他報道

李寧中期少賺7% 增派息至0.3775元

經濟衰退憂慮降 金龍指數、美股齊創逾兩周高 道指升554點

北水增持京基金融國際 減持盈富