恒指今早高開176點或1.04%，報17286點，大市成交金額20億元；國指今早高開69點或1.15%，報6104點。恒生科技指數開市報3437點，升1.57%。上升股份比例為9.25%，下跌為1.46%，無升跌為89.27%。