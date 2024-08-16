恒指今早高開176點或1.04%，報17286點，大市成交金額20億元；國指今早高開69點或1.15%，報6104點。恒生科技指數開市報3437點，升1.57%。上升股份比例為9.25%，下跌為1.46%，無升跌為89.27%。
藍籌63隻升，7隻下跌，12隻無升跌。李寧（2331）升6.97%，報14.12元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌2.2%，報39.95元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，0隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報105.8元，升6.49%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報10.98元，無升跌。
恒指升穿20天線(17113.94點)，上試250天線(17294.9點)。科指升穿10天線(3394.5點)、20天線(3435.83點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國光大綠色環保（1257）無成交，報0.66元。宏橋（1378）開市報10.4元，升2.97%。華潤建材科技（1313）開市報1.61元，無升跌。煤氣（0003）開市報6.57元，無升跌。金沙中國（1928）開市報14.28元，升1.13%。中興通訊（0763）開市報16.78元，升0.96%。
李寧（2331）中期少賺7% 增派息至0.3775元。開市報14.12元，升6.97%。
長和（0001）中期純利跌9%至102億元，每股中期息0.688元。開市報39.95元，跌2.2%。
長實（1113）中期少賺16%，中期息0.39元跌9%。開市報31.5元，跌0.32%。
朗廷酒店（1270）中期盈利大跌95%至430萬，不派息。開市報0.55元，跌1.79%。
OSL（0863）中期虧損收窄至1797.4萬元，續不派息。無成交，報5.56元。
越秀房託（0405）上半年轉蝕4053萬，中期分派削31%至3.71分人幣。開市報0.97元，無升跌。
聯通（0762）：今年資本開支預算不變，下半年算網數智業務投資比例增加。開市報6.52元，升4.15%。
衛龍美味（9985）上半年多賺39%，中期息0.16元人幣。開市報6.85元，升0.74%。
載通（0062）半年少賺10%，停派中期息。見52周低8.2元，開市報8.2元，跌11.06%。
京東健康（6618）上半年純利20.37億元人幣，續不派中期息。開市報20.7元，升4.44%。
聯想集團（0992）楊元慶：非個人電腦佔總收入47%，已超越目標。開市報10.18元，升1.6%。
中銀航空租賃（2588）中期賺4.60億美元，派中期息0.1988美元。開市報69元，跌0.29%。
順豐房託（2191）上半年可供分派收入升1.9%，每基金單位派0.1471元。無成交，報2.75元。
阿里（9988）首財季經調整純利406.91億人幣勝預期，美股盤前暫跌逾3%。開市報77.75元，升1.77%。
港鐵（0066）上半年商場租金跌約6%，料下半年走勢相似。開市報26.4元，升1.15%。
京東（9618）第二季經調整純利錄145億人幣，增69%。開市報105.8元，升6.49%。
佐丹奴（0709）行政總裁Colin，Currie：公司最壞情况已過，上任首百日做「兩件事」。開市報1.5元，升0.67%。
零跑汽車（9863）中期虧損略為收窄至22.1億元，不派息。開市報23元，升1.55%。
京東物流（2618）第二季經調整純利為24.55億元，按年升1.97倍。開市報8.51元，升9.38%。
龍光集團（3380）聯營獲82億元再融資，已償付港豪宅凱玥項目貸款。開市報0.76元，升2.7%。
東瀛遊（6882）推「日本團特設地震保障」，地震發生3天內出發旅行團可全數退回團費。無成交，報0.58元。
巨騰國際（3336）半年虧損擴大至6900萬，續不派中期息。無成交，報1.16元。
鄭家純增持周大福（1929）。開市報6.55元，升0.15%。
David Webb增持獅子山集團（1127），稱「我仍有獅子山精神」。無成交，報1.56元。
明源雲（0909）中期虧損收窄至1.15億人幣，不派中期息。開市報1.71元，升4.27%。
加拿大退休金大幅減持中國中免（1880）開市報51.4元，升1.28%。
佐丹奴（0709）陳嘉緯：一次非經常性開支涉對劉國權賠償。開市報1.5元，升0.67%。
易鑫（2858）上半年經調整純利升23%至5.07億元人民幣，不派中期息。開市報0.75元，升1.35%。
聯通（0762）中期多賺11%，中期息0.2481元，增22%。開市報6.52元，升4.15%。
港鐵（0066）上半年多賺45%，中期息維持0.42元。開市報26.4元，升1.15%。
破頂股包括，元征科技（2488）創52周高，見5.3元，開市報5.3元，無升跌。
63隻股份創52周低，其中十隻包括，信德（0242）低見0.66元，開市報0.66元，跌1.49%；載通（0062）低見8.2元，開市報8.2元，跌11.06%；信德集團（0242）低見0.66元，開市報0.66元，跌1.49%。
異動股
上升異動股，包括，環聯連訊（1473）開市報0.211元，升14.67%；實德環球（0487）開市報0.079元，升12.86%；中國投資開發（0204）開市報0.54元，升11.34%；中國中藥（0570）開市報4.15元，升9.5%；京東物流（2618）開市報8.51元，升9.38%；李寧（2331）開市報14.12元，升6.97%。
下跌異動股，包括，中國海洋發展（8047）開市報0.022元，跌12%；載通（0062）見52周低8.2元，開市報8.2元，跌11.06%；上海小南國（3666）開市報0.027元，跌3.57%；北森控股（9669）開市報3.56元，跌3.26%；海普瑞（9989）開市報3.4元，跌3.13%；興業合金（0505）開市報1元，跌2.91%；長和（0001）開市報39.95元，跌2.2%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報21.34元，跌2.11%；匯賢產業信託（87001）平上市低位0.51元，開市報0.51元，跌1.92%；朗廷－ＳＳ（1270）開市報0.55元，跌1.79%。
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