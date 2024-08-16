恒指收市後將公布季檢結果，彭博社報道，可能納入更多醫療保健、科技和物流板塊的股票。
報道引述分析師認為，可能染藍的股份包括，信達生物（1801）、ASMPT（0522）和中遠海運（1919）。
目前藍籌共82隻，計劃是擴大至100隻，在5月份僅增加1隻，預計今次或會有更多公司加入。
彭博社行業研究分析師Rebecca Sin表示，醫療保健仍然是該指數中唯一覆蓋率低於50%的板塊。她說，百濟神州（6160）和信達生物可能會被納入該指數，它們在恒生生物科技指數中的權重領先。
中金公司的選擇也包括信達生物，還有小鵬汽車（9868）。
獨立研究供應商Smartkarma的分析師Janaghan Jeyakumar表示，鑑於代表性不足，中遠海運以及清潔能源相關公司如洛陽鉬業（3993）納入的可能性也很高。恒指公司應該會納入更多IT股，ASMPT和偉易達（0303）是作為該類別的最佳候選公司。
信達生物（1801）現跌0.83%。
ASMPT（0522）現升3.7%。
中遠海運（1919）現升0.74%。
百濟神州（6160）現升0.08%。
洛陽鉬業（3993）現升4%。
偉易達（0303）現升0.49%。
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