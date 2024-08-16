彭博社報道，非洲最大銀行標準銀行的行政總裁Sim Tshabalala表示，標準銀行從2022年開始洽談將所持工銀標準銀行股份出售給工商銀行（1398），但由於工行專注於發展國內業務，相關談判已經擱置。
Tshabalala表示，「他們專注於推動業務發展」，「當世界地緣政治穩定下來時，我們或許可以與合作伙伴就此次出售進行更詳細和直接的對話。但短期內，我認為出售股份不可行」。
工銀標準銀行創建於2015年，標準銀行把60%的持股賣給了工商銀行，以滿足中國客戶對大宗商品、固定收益和其他產品日益高漲的需求。但該行的投資者有時候對此感到沮喪，因為與銀行致力於發展非洲大陸業務的定位不符。
今年上半年，該合資企業的業績導致標準銀行利潤下降2%，蓋過了非洲業務增長的影響。
Tshabalala表示，「這部分業務不是我們戰略的核心，我們是一家非洲機構」，不過他同時指出，「我們希望儘量把利潤匯回非洲，但我們也接受這種做法中長期內也許不可行這一事實 ，因為要考慮到合作伙伴工商銀行是如何看待這塊業務的」。
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