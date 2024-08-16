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被指拒掛中國國旗 內地網民籲抵制 長榮桂冠酒店致歉 攜程美團等將其下架

內地網紅「張教官的有趣人生」近日在抖音發布一段影片，內容提及他在法國巴黎長榮桂冠酒店入住時，發現酒店懸掛的萬國旗中沒有中國國旗，他兩次要求酒店將五星旗掛上但遭到拒絕，內地網民號召抵制。上海長榮桂冠酒店昨日（15日）於官網發布道歉聲明，強調希望兩岸關係和平發展，朝向兩岸人民共同期待的方向前進。

長榮桂冠酒店為台灣長榮集團創立的酒店品牌。事件發生後，內地旅遊平台攜程（9961）、美團（3690）等多家平台已下架該酒店。

該聲明提到，酒店秉持客戶至上的服務精神，致力於提供每位賓客最佳的住宿體驗。該酒店承認對於此事處理思慮有欠周全，造成導致部分住客感到不滿，對此深感抱歉。

聲明亦提到，長榮集團總裁張榮發在世時積極推動兩岸經貿合作，該酒店將繼續秉持這一理念，希望兩岸關係和平發展，不希望此事件影響兩岸人民的情感。

然而，內地網民對酒店的道歉聲明似乎不賣帳。「首先我沒看到哪裡有道歉，其次，光道歉就完了？」、「看了這篇道歉，對於國旗的事基本上沒提，避重就輕。」、「不用那麼多廢話，就幾個字『一個中國原則』我就信。」、「獨缺國旗，有人點出來要求掛上卻堅持不掛國旗，這時候道歉只能是為了利益，不能相信，更不能原諒！」

 

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