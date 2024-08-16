長榮桂冠酒店為台灣長榮集團創立的酒店品牌。事件發生後，內地旅遊平台攜程（9961）、美團（3690）等多家平台已下架該酒店。

該聲明提到，酒店秉持客戶至上的服務精神，致力於提供每位賓客最佳的住宿體驗。該酒店承認對於此事處理思慮有欠周全，造成導致部分住客感到不滿，對此深感抱歉。

聲明亦提到，長榮集團總裁張榮發在世時積極推動兩岸經貿合作，該酒店將繼續秉持這一理念，希望兩岸關係和平發展，不希望此事件影響兩岸人民的情感。

然而，內地網民對酒店的道歉聲明似乎不賣帳。「首先我沒看到哪裡有道歉，其次，光道歉就完了？」、「看了這篇道歉，對於國旗的事基本上沒提，避重就輕。」、「不用那麼多廢話，就幾個字『一個中國原則』我就信。」、「獨缺國旗，有人點出來要求掛上卻堅持不掛國旗，這時候道歉只能是為了利益，不能相信，更不能原諒！」

其他報道

標準銀行暫停與工行洽售合資銀行股份

恒指今公布季檢 信達生物、ASMPT、中遠海運等或染藍 ASMPT升逾3%

A股三大指數小幅高開 人行本周實現淨投放11226.1億人幣

恒指高開176點 上試250天線 科指升1.5% 齊升穿10天線 李寧升6.9%

港股ADR升243點 夜期高水199點 金沙、煤氣、宏橋等業績

李寧中期少賺7% 增派息至0.3775元

經濟衰退憂慮降 金龍指數、美股齊創逾兩周高 道指升554點

北水增持京基金融國際 減持盈富