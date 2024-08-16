港元現報7.7958元升值12點子，曾貶值最多4點子，報7.7974元，亦曾升值最多25點子，報7.7945元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.04點子至3.64333%，是8月14日後最高；1星期HIBOR跌1.61點子至3.80143%，是8月12日後最低；2星期HIBOR跌1.35點子至3.92917%，是8月13日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.77點子至4.30696%，是8月7日後最高；6個月期HIBOR跌2.54點子至4.32988%，是2023年5月9日後最低；12個月期HIBOR跌2.55點子至4.40262%，是2023年4月26日後最低。

美元指數現報102.932貶值0.045點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45312%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3748%，終止單日擴闊，利差是2024年8月08日後最窄，當日差距為-1.367%。

對上一次終止單日擴闊，是2024年8月12日，當日利差報-1.4003%。

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