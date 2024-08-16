moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連升

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌0.37點子至4.1%，是8月14日後最低，當日報4.07833%。對上一次終止2連升是8月13日，當日拆息報4.05%。

港元現報7.7958元升值12點子，曾貶值最多4點子，報7.7974元，亦曾升值最多25點子，報7.7945元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.04點子至3.64333%，是8月14日後最高；1星期HIBOR跌1.61點子至3.80143%，是8月12日後最低；2星期HIBOR跌1.35點子至3.92917%，是8月13日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.77點子至4.30696%，是8月7日後最高；6個月期HIBOR跌2.54點子至4.32988%，是2023年5月9日後最低；12個月期HIBOR跌2.55點子至4.40262%，是2023年4月26日後最低。

美元指數現報102.932貶值0.045點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45312%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3748%，終止單日擴闊，利差是2024年8月08日後最窄，當日差距為-1.367%。

對上一次終止單日擴闊，是2024年8月12日，當日利差報-1.4003%。

其他報道

被指拒掛中國國旗 內地網民籲抵制 長榮桂冠酒店致歉 攜程美團等將其下架

傳收購佳士拿 比亞迪：不實消息

比亞迪擬在巴基斯坦建廠

標準銀行暫停與工行洽售合資銀行股份

恒指今公布季檢 信達生物、ASMPT、中遠海運等或染藍 ASMPT升逾3%

A股三大指數小幅高開 人行本周實現淨投放11226.1億人幣

恒指高開176點 上試250天線 科指升1.5% 齊升穿10天線 李寧升6.9%

港股ADR升243點 夜期高水199點 金沙、煤氣、宏橋等業績

李寧中期少賺7% 增派息至0.3775元

經濟衰退憂慮降 金龍指數、美股齊創逾兩周高 道指升554點

北水增持京基金融國際 減持盈富