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林健鋒冀銀行界發揮守望相助的香港精神 勿要求中小企提前還款

經民聯立法會議員林健鋒在電台節目中表示，日前與金管局代表見面，反映中小企面對的經營困難。他希望銀行界抱住守望相助的香港精神，嚴格執行早前公布的措施，包括不要要求中小企提前還款，以免影響流動資金。

林健鋒在香港電台節目《千禧年代》中表示，除了中小企生意下跌，撤銷樓市辣招的效果亦曇花一現。在高息環境下，有人因為按揭問題買不到樓，亦有中小企負責人想賣樓，但同樣因為收緊按揭條件而賣不到樓。

林健鋒指出，金管局曾於3月出招，如果客戶可按時供款，銀行就不要「call loan」要求提前還款，他認為措施訂明清晰，但關注指引是否由上傳至下，會否有不涵接的地方。他曾向財政司司長陳茂波反映情況，但對方指難以逐個個案檢視。他認為，現時最重要是同舟共濟，不可自掃門前雪。

香港中小型企業聯合會會長郭志華亦在節目中表示，期望銀行業界特事特辦，讓中小企有喘息機會。他表示，今年初至年中，有銀行曾因部分中小企的抵押品或物業貶值而縮短還款年期，或要求因應貶值的部分還款。他強調，中小企經營辛苦，有很多空置店舖，預計情況會持續到年尾，希望銀行業界不要立即追收中小企的抵押品，同時提供6個月過渡期。他們亦曾建議銀行業界，如果中小企短期內無力還款，期望銀行可協助中小企債務重組。

對於未來經營情況，郭志華表示，不敢想像將來，但認為在中美角力、高息環境以至環球經濟疲弱的影響下，現時情況是近20年來最差。

 

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