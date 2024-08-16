moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升287點 創3周高 升穿250天線 科指跑贏恒指

美數據顯示經濟有望軟著陸，美股隔晚上升，美期、亞股今早跟隨向上，僅深成指半日逆市下跌。港股上升，科技股跑出，京東（9618）升8.9%，阿里（9988）、美團（3690）升4%，騰訊（0700）升1.14%，推動科指跑贏恒指，長和系下跌，煤氣（0003）、中電（0002）、領展（0823）等港資收息股下跌，增派息的聯通（0762）、李寧（2331）等則上升。恒指今早高見17437.3點，是7月24日17516.95點後最高，同時亦升穿250天線，科指則升穿20天線。

恒指今早高開176點，高位升328點，低位升146點，高低波幅181點。上升股份比例為29.04%，下跌為17.05%，無升跌為53.89%。

恒指半日升287點或1.68%，報17396點，大市成交金額544億元；國指升114點或1.9%，報6149點。恒生科技指數收報3456點，升2.14%。

藍籌股成交金額256.74億元，佔大市成交47.19%；科指成份股成交金額128.76億元，佔大市成交23.66%；國指成份股成交金額204.86億元，佔大市成交37.65%。

24隻雙櫃台股，總成交0.44億元人民幣，相當於約0.47億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加20.64%，至91.77億元，佔大市成交16.84%。牛熊證成交金額44.86億元，增加56.68%；窩輪成交金額46.9億元，減少1.11%。

藍籌65隻升，15隻下跌，2隻無升跌。京東（9618）升8.91%，收報108.2元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌4.28%，收報39.1元，是跌幅最大的藍籌，

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報108.2元，升8.91%；跌幅最大的是聯想（0992）收報9.65元，跌3.69%。

恒指升穿20天線(17119.45點)、250天線(17295.34點)。科指升穿10天線(3396.42點)、20天線(3436.79點)。

北水南下合計淨流入8.08億元，較上日減少87.83%，連續第2日流入，累計流入74.43億元。北水本月累計流入343.85億元，按月減少28.28%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

比亞迪（1211）擬在巴基斯坦建廠。傳收購佳士拿 比亞迪：不實消息。收報220.6元，升2.8%。

標準銀行暫停與工行（1398）洽售合資銀行股份。收報4.61元，升0.66%。

恒指今公布季檢。

信達生物（1801）收報41.75元，跌0.12%。

ASMPT（0522）收報85.6元，升3.76%。

中遠海運（1919）收報10.9元，升1.68%。

百濟神州（6160）收報117.8元，升2.43%。

洛陽鉬業（3993）收報6.4元，升4.58%。

偉易達（0303）收報50.95元，升1.19%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國光大綠色環保（1257）收報0.66元，無升跌。宏橋（1378）收報10.3元，升1.98%。華潤建材科技（1313）收報1.63元，升1.24%。煤氣（0003）收報6.5元，跌1.07%。金沙中國（1928）收報14.94元，升5.81%。中興通訊（0763）收報16.74元，升0.72%。

李寧（2331）中期少賺7% 增派息至0.3775元。收報13.62元，升3.18%。

長和（0001）中期純利跌9%至102億元，每股中期息0.688元。收報39.1元，跌4.28%。

長實（1113）中期少賺16%，中期息0.39元跌9%。收報30.65元，跌3.01%。

朗廷酒店（1270）中期盈利大跌95%至430萬，不派息。見52周低0.53元，收報0.54元，跌3.57%。

OSL（0863）中期虧損收窄至1797.4萬元，續不派息。收報5.71元，升2.7%。

越秀房託（0405）上半年轉蝕4053萬，中期分派削31%至3.71分人幣。收報0.95元，跌2.06%。

聯通（0762）：今年資本開支預算不變，下半年算網數智業務投資比例增加。收報6.51元，升3.99%。

衛龍美味（9985）上半年多賺39%，中期息0.16元人幣。收報6.8元，無升跌。

載通（0062）半年少賺10%，停派中期息。見52周低8.2元，收報8.43元，跌8.57%。

京東健康（6618）上半年純利20.37億元人幣，續不派中期息。收報21.35元，升7.72%。

聯想集團（0992）楊元慶：非個人電腦佔總收入47%，已超越目標。收報9.65元，跌3.69%。

中銀航空租賃（2588）中期賺4.60億美元，派中期息0.1988美元。收報64.6元，跌6.65%。

順豐房託（2191）上半年可供分派收入升1.9%，每基金單位派0.1471元。收報2.8元，升1.82%。

阿里（9988）首財季經調整純利406.91億人幣勝預期，美股盤前暫跌逾3%。收報79.5元，升4.06%。

港鐵（0066）上半年商場租金跌約6%，料下半年走勢相似。收報27.65元，升5.94%。

京東（9618）第二季經調整純利錄145億人幣，增69%。收報108.2元，升8.91%。

佐丹奴（0709）行政總裁Colin Currie：公司最壞情况已過，上任首百日做「兩件事」。收報1.54元，升3.36%。

零跑汽車（9863）中期虧損略為收窄至22.1億元，不派息。收報22.25元，跌1.77%。

京東物流（2618）第二季經調整純利為24.55億元，按年升1.97倍。收報9.26元，升19.02%。

龍光集團（3380）聯營獲82億元再融資，已償付港豪宅凱玥項目貸款。收報0.75元，升1.35%。

東瀛遊（6882）推「日本團特設地震保障」，地震發生3天內出發旅行團可全數退回團費。收報0.58元，無升跌。

巨騰國際（3336）半年虧損擴大至6900萬，續不派中期息。收報1.15元，跌0.86%。

鄭家純增持周大福（1929）。收報6.73元，升2.91%。

David Webb增持獅子山集團（1127），稱「我仍有獅子山精神」。收報1.56元，無升跌。

明源雲（0909）中期虧損收窄至1.15億人幣，不派中期息。收報1.79元，升9.15%。

加拿大退休金大幅減持中國中免（1880）收報50.6元，跌0.3%。

佐丹奴（0709）陳嘉緯：一次非經常性開支涉對劉國權賠償。收報1.54元，升3.36%。

易鑫（2858）上半年經調整純利升23%至5.07億元人民幣，不派中期息。收報0.74元，無升跌。

聯通（0762）中期多賺11%，中期息0.2481元，增22%。收報6.51元，升3.99%。

港鐵（0066）上半年多賺45%，中期息維持0.42元。收報27.65元，升5.94%。

破頂股表現

破頂股包括，S&T HLDGS（3928）創上市新高，見2.98元，收報2.98元，升28.45%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1066元，收報1066元，升0.05%；聲通科技（2495）創上市新高，見215元，收報212元，升4.95%；思考樂教育（1769）創52周高，見5.96元，收報5.9元，升15.01%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見4.7元，收報4.66元，升0.87%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，無升跌；勇利投資（1145）創52周高，見0.115元，收報0.115元，升17.35%；民商創科（1632）創52周高，見0.355元，收報0.355元，升18.33%；老恒和釀造（2226）創52周高，見0.86元，收報0.84元，升2.44%；元征科技（2488）創52周高，見5.44元，收報5.31元，升0.19%；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.49元，收報5.42元，跌0.55%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，世紀金花（0162）低見0.046元，收報0.048元，跌4%；木薯資源（0841）低見0.061元，收報0.063元，無升跌；INFINITY L&T（1442）低見0.245元，收報0.245元，跌2%；OKURA HOLDINGS（1655）低見0.18元，收報0.199元，升0.51%；曠逸國際（1683）低見0.05元，收報0.055元，跌8.33%；宏基集團控股（1718）低見0.385元，收報0.4元，跌3.61%；創新奇智（2121）低見3.24元，收報3.26元，跌1.21%；百果園集團（2411）低見1.68元，收報1.75元，升1.74%；希瑪醫療（3309）低見2.32元，收報2.34元，無升跌；金馬能源（6885）低見0.6元，收報0.61元，跌4.69%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，信德（0242）低見0.66元，收報0.66元，跌1.49%；周生生（0116）低見6.3元，收報6.43元，升1.9%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.147元，收報0.147元，跌3.92%；信義光能（0968）低見3.23元，收報3.27元，跌2.1%；中升（0881）低見9.69元，收報9.81元，跌0.51%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.53元，收報0.54元，跌3.57%；九龍建業（0034）低見3.95元，收報3.95元，跌1.25%；載通（0062）低見8.2元，收報8.43元，跌8.57%；渝太地產（0075）低見0.25元，收報0.25元，跌3.85%；華商國際海洋控股（0206）低見0.19元，收報0.19元，跌5%。

異動股

上升異動股，包括，昊天國際建投（1341）收報0.71元，升36.54%；承輝國際（1094）收報0.45元，升32.35%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見2.98元，收報2.98元，升28.45%；朝威控股（8059）收報0.014元，升27.27%；越南製造加工出口（0422）收報0.65元，升25%；百勤油服（2178）收報0.087元，升24.29%；方圓生活服務（9978）收報0.07元，升20.69%；恆偉集團控股（8219）收報0.223元，升20.54%；神通機器人教育（8206）收報0.024元，升20%；時代環球集團（2310）收報0.049元，升19.51%；京東物流（2618）收報9.26元，升19.02%。

下跌異動股，包括，中國置業（0736）收報0.055元，跌29.49%；首控集團（1269）收報0.056元，跌17.65%；皓文控股（8019）收報0.24元，跌17.24%；海納星空科技（8297）收報0.088元，跌16.19%；盛京銀行（2066）收報0.69元，跌15.85%；福晟國際（0627）收報1.1元，跌15.38%；中國基礎能源（8117）創上市新低，見0.019元，收報0.019元，跌13.64%；東方大學城控股（8067）收報0.28元，跌12.5%；復興亞洲（0274）收報0.184元，跌12.38%。

其他報道

林健鋒冀銀行界發揮守望相助的香港精神 勿要求中小企提前還款

滬深三大指數半日個別走 滬指微升0.09%

被指拒掛中國國旗 內地網民籲抵制 長榮桂冠酒店致歉 攜程美團等將其下架

傳收購佳士拿 比亞迪：不實消息

比亞迪擬在巴基斯坦建廠

標準銀行暫停與工行洽售合資銀行股份

恒指今公布季檢 信達生物、ASMPT、中遠海運等或染藍 ASMPT升逾3%

A股三大指數小幅高開 人行本周實現淨投放11226.1億人幣

恒指高開176點 上試250天線 科指升1.5% 齊升穿10天線 李寧升6.9%

港股ADR升243點 夜期高水199點 金沙、煤氣、宏橋等業績

李寧中期少賺7% 增派息至0.3775元

經濟衰退憂慮降 金龍指數、美股齊創逾兩周高 道指升554點

北水增持京基金融國際 減持盈富