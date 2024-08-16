恒指今早高開176點，高位升328點，低位升146點，高低波幅181點。上升股份比例為29.04%，下跌為17.05%，無升跌為53.89%。

恒指半日升287點或1.68%，報17396點，大市成交金額544億元；國指升114點或1.9%，報6149點。恒生科技指數收報3456點，升2.14%。

藍籌股成交金額256.74億元，佔大市成交47.19%；科指成份股成交金額128.76億元，佔大市成交23.66%；國指成份股成交金額204.86億元，佔大市成交37.65%。

24隻雙櫃台股，總成交0.44億元人民幣，相當於約0.47億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加20.64%，至91.77億元，佔大市成交16.84%。牛熊證成交金額44.86億元，增加56.68%；窩輪成交金額46.9億元，減少1.11%。

藍籌65隻升，15隻下跌，2隻無升跌。京東（9618）升8.91%，收報108.2元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌4.28%，收報39.1元，是跌幅最大的藍籌，

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報108.2元，升8.91%；跌幅最大的是聯想（0992）收報9.65元，跌3.69%。

恒指升穿20天線(17119.45點)、250天線(17295.34點)。科指升穿10天線(3396.42點)、20天線(3436.79點)。

北水南下合計淨流入8.08億元，較上日減少87.83%，連續第2日流入，累計流入74.43億元。北水本月累計流入343.85億元，按月減少28.28%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

比亞迪（1211）擬在巴基斯坦建廠。傳收購佳士拿 比亞迪：不實消息。收報220.6元，升2.8%。

標準銀行暫停與工行（1398）洽售合資銀行股份。收報4.61元，升0.66%。

恒指今公布季檢。

信達生物（1801）收報41.75元，跌0.12%。

ASMPT（0522）收報85.6元，升3.76%。

中遠海運（1919）收報10.9元，升1.68%。

百濟神州（6160）收報117.8元，升2.43%。

洛陽鉬業（3993）收報6.4元，升4.58%。

偉易達（0303）收報50.95元，升1.19%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國光大綠色環保（1257）收報0.66元，無升跌。宏橋（1378）收報10.3元，升1.98%。華潤建材科技（1313）收報1.63元，升1.24%。煤氣（0003）收報6.5元，跌1.07%。金沙中國（1928）收報14.94元，升5.81%。中興通訊（0763）收報16.74元，升0.72%。

李寧（2331）中期少賺7% 增派息至0.3775元。收報13.62元，升3.18%。

長和（0001）中期純利跌9%至102億元，每股中期息0.688元。收報39.1元，跌4.28%。

長實（1113）中期少賺16%，中期息0.39元跌9%。收報30.65元，跌3.01%。

朗廷酒店（1270）中期盈利大跌95%至430萬，不派息。見52周低0.53元，收報0.54元，跌3.57%。

OSL（0863）中期虧損收窄至1797.4萬元，續不派息。收報5.71元，升2.7%。

越秀房託（0405）上半年轉蝕4053萬，中期分派削31%至3.71分人幣。收報0.95元，跌2.06%。

聯通（0762）：今年資本開支預算不變，下半年算網數智業務投資比例增加。收報6.51元，升3.99%。

衛龍美味（9985）上半年多賺39%，中期息0.16元人幣。收報6.8元，無升跌。

載通（0062）半年少賺10%，停派中期息。見52周低8.2元，收報8.43元，跌8.57%。

京東健康（6618）上半年純利20.37億元人幣，續不派中期息。收報21.35元，升7.72%。

聯想集團（0992）楊元慶：非個人電腦佔總收入47%，已超越目標。收報9.65元，跌3.69%。

中銀航空租賃（2588）中期賺4.60億美元，派中期息0.1988美元。收報64.6元，跌6.65%。

順豐房託（2191）上半年可供分派收入升1.9%，每基金單位派0.1471元。收報2.8元，升1.82%。

阿里（9988）首財季經調整純利406.91億人幣勝預期，美股盤前暫跌逾3%。收報79.5元，升4.06%。

港鐵（0066）上半年商場租金跌約6%，料下半年走勢相似。收報27.65元，升5.94%。

京東（9618）第二季經調整純利錄145億人幣，增69%。收報108.2元，升8.91%。

佐丹奴（0709）行政總裁Colin Currie：公司最壞情况已過，上任首百日做「兩件事」。收報1.54元，升3.36%。

零跑汽車（9863）中期虧損略為收窄至22.1億元，不派息。收報22.25元，跌1.77%。

京東物流（2618）第二季經調整純利為24.55億元，按年升1.97倍。收報9.26元，升19.02%。

龍光集團（3380）聯營獲82億元再融資，已償付港豪宅凱玥項目貸款。收報0.75元，升1.35%。

東瀛遊（6882）推「日本團特設地震保障」，地震發生3天內出發旅行團可全數退回團費。收報0.58元，無升跌。

巨騰國際（3336）半年虧損擴大至6900萬，續不派中期息。收報1.15元，跌0.86%。

鄭家純增持周大福（1929）。收報6.73元，升2.91%。

David Webb增持獅子山集團（1127），稱「我仍有獅子山精神」。收報1.56元，無升跌。

明源雲（0909）中期虧損收窄至1.15億人幣，不派中期息。收報1.79元，升9.15%。

加拿大退休金大幅減持中國中免（1880）收報50.6元，跌0.3%。

佐丹奴（0709）陳嘉緯：一次非經常性開支涉對劉國權賠償。收報1.54元，升3.36%。

易鑫（2858）上半年經調整純利升23%至5.07億元人民幣，不派中期息。收報0.74元，無升跌。

聯通（0762）中期多賺11%，中期息0.2481元，增22%。收報6.51元，升3.99%。

港鐵（0066）上半年多賺45%，中期息維持0.42元。收報27.65元，升5.94%。

破頂股表現

破頂股包括，S&T HLDGS（3928）創上市新高，見2.98元，收報2.98元，升28.45%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1066元，收報1066元，升0.05%；聲通科技（2495）創上市新高，見215元，收報212元，升4.95%；思考樂教育（1769）創52周高，見5.96元，收報5.9元，升15.01%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見4.7元，收報4.66元，升0.87%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，無升跌；勇利投資（1145）創52周高，見0.115元，收報0.115元，升17.35%；民商創科（1632）創52周高，見0.355元，收報0.355元，升18.33%；老恒和釀造（2226）創52周高，見0.86元，收報0.84元，升2.44%；元征科技（2488）創52周高，見5.44元，收報5.31元，升0.19%；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.49元，收報5.42元，跌0.55%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，世紀金花（0162）低見0.046元，收報0.048元，跌4%；木薯資源（0841）低見0.061元，收報0.063元，無升跌；INFINITY L&T（1442）低見0.245元，收報0.245元，跌2%；OKURA HOLDINGS（1655）低見0.18元，收報0.199元，升0.51%；曠逸國際（1683）低見0.05元，收報0.055元，跌8.33%；宏基集團控股（1718）低見0.385元，收報0.4元，跌3.61%；創新奇智（2121）低見3.24元，收報3.26元，跌1.21%；百果園集團（2411）低見1.68元，收報1.75元，升1.74%；希瑪醫療（3309）低見2.32元，收報2.34元，無升跌；金馬能源（6885）低見0.6元，收報0.61元，跌4.69%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，信德（0242）低見0.66元，收報0.66元，跌1.49%；周生生（0116）低見6.3元，收報6.43元，升1.9%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.147元，收報0.147元，跌3.92%；信義光能（0968）低見3.23元，收報3.27元，跌2.1%；中升（0881）低見9.69元，收報9.81元，跌0.51%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.53元，收報0.54元，跌3.57%；九龍建業（0034）低見3.95元，收報3.95元，跌1.25%；載通（0062）低見8.2元，收報8.43元，跌8.57%；渝太地產（0075）低見0.25元，收報0.25元，跌3.85%；華商國際海洋控股（0206）低見0.19元，收報0.19元，跌5%。

異動股

上升異動股，包括，昊天國際建投（1341）收報0.71元，升36.54%；承輝國際（1094）收報0.45元，升32.35%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見2.98元，收報2.98元，升28.45%；朝威控股（8059）收報0.014元，升27.27%；越南製造加工出口（0422）收報0.65元，升25%；百勤油服（2178）收報0.087元，升24.29%；方圓生活服務（9978）收報0.07元，升20.69%；恆偉集團控股（8219）收報0.223元，升20.54%；神通機器人教育（8206）收報0.024元，升20%；時代環球集團（2310）收報0.049元，升19.51%；京東物流（2618）收報9.26元，升19.02%。

下跌異動股，包括，中國置業（0736）收報0.055元，跌29.49%；首控集團（1269）收報0.056元，跌17.65%；皓文控股（8019）收報0.24元，跌17.24%；海納星空科技（8297）收報0.088元，跌16.19%；盛京銀行（2066）收報0.69元，跌15.85%；福晟國際（0627）收報1.1元，跌15.38%；中國基礎能源（8117）創上市新低，見0.019元，收報0.019元，跌13.64%；東方大學城控股（8067）收報0.28元，跌12.5%；復興亞洲（0274）收報0.184元，跌12.38%。

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