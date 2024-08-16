期內總收入為48.89億元，較上年同期下 降8.2%；主營電信服務收入為41.60億元，較上年同期下降11.3%。移動通訊服務收入5.1億元，增長11.6%；互聯網業務收入7.37億元，升4.5%；企業業務收入16.08億元，增長6.8%，緩解部分國際電信業務收入下降帶來的壓力。

中信國際電訊旗下澳門電訊方面，截至2024年6月底，在澳門移動市場的佔有率達 50%，5G用戶突破62萬戶，滲透率達87.9%。於2024年7月，澳門電訊推出5.5G商用服務，推動澳門正式邁入「5.5G時代」。

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