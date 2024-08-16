內媒報道，浙江優策投資三隻基金年報披露，存放在長安銀行的存款有12.52億元人民幣（下同），惟截至今年7月，銀行存款賬戶餘額僅剩下8.6萬元，基金管理人亦暫停申贖業務。對於巨額存款被轉走，陽光私募基金優策投資的法定代表人、託管券商、持有者均聲稱不知情。
內媒《每日經濟新聞》調查發現，私募基金12.52億元存款之所以遺失，原因是有人簽訂補充協議，為存款產品開通了合約不允許的網銀，且有三家公司透過網路銀行從長安銀行賬戶轉走資金，分別是：寶雞鳳凰嶺股權投資管理有限公司、西安暢融投資管理有限公司和寶雞遠大資產管理有限公司。
至於為何在存款協議中約定不得開通網銀但隨後又開通，長安銀行寶雞分行相關人士表示「開通網銀都是企業申請的，當時企業這邊是和銀行簽了一個補充協議申請開通網銀，我們完全是按照企業要求去執行的」。
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