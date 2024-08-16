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李寧：消費者愈趨審慎 料下半年線下流水續有挑戰

李寧（2331）中期少賺8%至19.52億元人民幣，其中零售流水（包括線上及線下）錄得低單位數下降。執行董事兼聯席行政總裁錢煒於網上業績會上表示，今年以來消費者愈趨審慎，料將對集團下半年線下流水收入帶來很大挑戰，故今年營運核心不以規模增長為主要目標，而是透過改善毛利率和管控風險來達到穩定的盈利。

另期內渠道庫存按年升中單位數，整體存貨周轉月（包括線下、電商及倉庫）增至3.9，而線下店鋪存貨周轉月回落至3.0。錢煒指出，集團以年為單位制定目標，但以季、以月、以周為單位作管控，儘管上半年宏觀環境不繼變化，集團線下流水面對挑戰，但整體庫存水平仍在健康穩定的水平。不過，他稱現時線下流水的挑戰或為集團帶來未來3個月或半年後庫存風險，所以集團會繼續關注整體庫存走勢。

至於巴黎奧運會對集團業務影響，他認為這不會令生意短期內有大幅增長，但它會讓更多消費者對體育品牌的關注，有助集團的品牌認知度提高。

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