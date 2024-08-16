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京東物流港澳推優惠 逢周五快遞寄件有機會五五折

京東物流（2618）宣布，由8月15日即日起，在香港和澳門每周五推出「紅色星期五」活動，提供五五折的快遞寄件優惠。

消費者可以在每周五上午10時起，透過京東快遞APP或微信小程式搶優惠券。只需身穿紅色衣物或攜帶紅色物品，並向京東快遞員報出暗號「紅色星期五」，即可在當天享受此限定優惠。

京東快遞將在香港、澳門設置數十個便利攤位，方便用戶每周五第一時間參與活動、領取限定優惠。此外，新用戶可在京東快遞APP領取專屬的新人京東免郵券，在京東APP購買港澳站自營商品，可享免費的最快次日送達服務。

京東物流披露，在香港和澳門地區，京東快遞在2024年上半年「同城最快4小時達」的快遞包裹量持續提升，特別是在618大促期間，香港消費者在京東網購的快遞包裹次日達比例提升至近70%。

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