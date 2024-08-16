睿盛銀行確認有關高層辭職的消息，重申會繼續專注亞洲的業務。睿盛銀行在一封電郵中表示，該行近年在亞洲地區的中介業務錄得雙位數的增長，亞洲地區對集團而言仍然相當重要。

報道引述消息人士指，目前暫未確認香港辦事處會於何時完全關閉 ，但該行已與香港監管機構進行討論。

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