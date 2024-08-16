恒指今早高見17437.3點，是7月24日17516.95點後最高，同時亦升穿250天線，科指則升穿20天線。大市成交重上千億，但北水流入增減少。按周計，三大指數連升兩周，而升幅最大的是國指，累升2.39%，創3個月最大按周升幅。

恒指今早高開176點，高位升364點，低位升146點，高低波幅218點。上升股份比例為35.57%，下跌為23.62%，無升跌為40.79%。

恒指收市升321點或1.88%，報17430點，大市成交金額1014億元，較上日增加15.32%，是8月8日1028.37億元成交後最多；國指升126點或2.1%，報6161點。恒生科技指數收報3459點，升2.21%。

藍籌股成交金額541.53億元，佔大市成交53.4%；科指成份股成交金額274.43億元，佔大市成交27.06%；國指成份股成交金額430.02億元，佔大市成交42.4%。

24隻雙櫃台股，總成交0.59億元人民幣，相當於約0.64億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加33.96%，至101.9億元，佔大市成交10.04%。牛熊證成交金額50.04億元，增加74.78%；窩輪成交金額51.85億元，增加9.31%。

藍籌58隻升，19隻下跌，5隻無升跌。京東（9618）升8.91%，收報108.2元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌3.67%，收報39.35元，是跌幅最大的藍籌，

恒生科技指數成份股23隻升，5隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）收報108.2元，升8.91%；跌幅最大的是聯想（0992）收報9.68元，跌3.39%。

恒指升穿20天線(17121.14點)及250天線(17295.47點)。科指升穿10天線(3396.65點)、20天線(3436.91點)。

北水南下合計淨流入47.25億元，較上日減少28.78%，連續第2日流入，累計流入113.6億元。北水本月累計流入383.02億元，按月減少20.11%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.13%，是8月9日後最大升幅，當日升幅為2.13%。高見17473.89點，是7月24日17516.95點後最高。收市報17430.16點，是7月23日後收市新高，當日報17469.36點。第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月13日。

科指曾升最多2.51%，是8月9日後最大升幅，當日升幅為3.46%。高見3469.42點，是8月9日3483.23點後最高。收市報3459.09點，是8月1日後收市新高，當日報3476.58點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月8日。

國指曾升最多2.4%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為2.43%。高見6180.06點，是7月24日6218.51點後最高。收市報6161.9點，是7月23日後收市新高，當日報6194.69點。連升2日，累計升136.74點，對上一次連升2日是8月8日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月13日。

一周表現

恒指本周累升1.99%或339點，升幅是7月12日後最大，當時收市升幅為2.77%；恒指連升2周，對上一次連升2周，是7月12日；本周表現最佳的是中生製藥（1177），累升13.84%，其次為京東（9618）及創科實業（0669），分別升7.98%及7.33%。而表現最差的是中升（0881），累跌10.87%，其次為阿里健康（0241）及信義玻璃（0868），分別跌10.43%及8.47%。

國指本周累升2.39%或144點，升幅是5月17日後最大，當時收市升幅為3.21%；國指連升2周，對上一次連升2周，是7月12日；本周表現最佳的是京東物流（2618），累升19.52%，其次為中生製藥（1177）及京東（9618），分別升13.84%及7.98%。而表現最差的是李寧（2331），累跌7.88%，其次為龍湖集團（0960）及蒙牛（2319），分別跌7.49%及6.75%。

科指本周累升0.65%或22點，升幅是8月09日後最大，當時收市升幅為1.51%；科指連升2周，對上一次連升2周，是7月12日；本周表現最佳的是京東（9618），累升7.98%，其次為舜宇（2382）及小米（1810），分別升5.85%及5.61%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌10.43%，其次為東方甄選（1797）及閱文（0772），分別跌7.61%及7.41%。

午後消息股表現

優品360午後短暫停牌 原因有待公布。停牌前報1.56元，跌0.63%。

京東物流（2618）港澳推優惠 逢周五快遞寄件有機會五五折。收報9.49元，升21.98%。

光大綠色環保（1257）中期少賺45% 息1.4仙。收報0.66元，無升跌。

李寧（2331）：消費者愈趨審慎 料下半年線下流水續有挑戰。收報13.1元，跌0.76%。

中信國際電訊（1883）上半年盈利倒退37% 中期息維持6仙。收報2.17元，升2.84%。

今早及隔晚消息股表現

比亞迪（1211）擬在巴基斯坦建廠。傳收購佳士拿 比亞迪：不實消息。收報220.4元，升2.7%。

標準銀行暫停與工行（1398）洽售合資銀行股份。收報4.62元，升0.87%。

恒指今公布季檢，或染藍股表如下。

信達生物（1801）收報40.9元，跌2.15%。

ASMPT（0522）收報85.65元，升3.82%。

中遠海運（1919）收報11.02元，升2.8%。

百濟神州（6160）收報118元，升2.61%。

洛陽鉬業（3993）收報6.35元，升3.76%。

偉易達（0303）收報50.8元，升0.89%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，宏橋（1378）收報10.32元，升2.18%。華潤建材科技（1313）收報1.64元，升1.86%。煤氣（0003）收報6.5元，跌1.07%。金沙中國（1928）收報14.76元，升4.53%。中興通訊（0763）收報16.76元，升0.84%。

李寧（2331）中期少賺7% 增派息至0.3775元。收報13.1元，跌0.76%。

長和（0001）中期純利跌9%至102億元，每股中期息0.688元。收報39.35元，跌3.67%。

長實（1113）中期少賺16%，中期息0.39元跌9%。收報30.8元，跌2.53%。

朗廷酒店（1270）中期盈利大跌95%至430萬，不派息。見52周低0.53元，收報0.55元，跌1.79%。

OSL（0863）中期虧損收窄至1797.4萬元，續不派息。收報5.75元，升3.42%。

越秀房託（0405）上半年轉蝕4053萬，中期分派削31%至3.71分人幣。收報0.93元，跌4.12%。

聯通（0762）：今年資本開支預算不變，下半年算網數智業務投資比例增加。收報6.46元，升3.19%。

衛龍美味（9985）上半年多賺39%，中期息0.16元人幣。收報6.85元，升0.74%。

載通（0062）半年少賺10%，停派中期息。見52周低8.2元，收報8.4元，跌8.89%。

京東健康（6618）上半年純利20.37億元人幣，續不派中期息。收報21.45元，升8.22%。

聯想集團（0992）楊元慶：非個人電腦佔總收入47%，已超越目標。收報9.68元，跌3.39%。

中銀航空租賃（2588）中期賺4.60億美元，派中期息0.1988美元。收報63.75元，跌7.88%。

順豐房託（2191）上半年可供分派收入升1.9%，每基金單位派0.1471元。收報2.79元，升1.45%。

阿里（9988）首財季經調整純利406.91億人幣勝預期，美股盤前暫跌逾3%。收報80.1元，升4.84%。

港鐵（0066）上半年商場租金跌約6%，料下半年走勢相似。收報27.45元，升5.17%。

京東（9618）第二季經調整純利錄145億人幣，增69%。收報108.2元，升8.91%。

佐丹奴（0709）行政總裁Colin Currie：公司最壞情况已過，上任首百日做「兩件事」。收報1.55元，升4.03%。

零跑汽車（9863）中期虧損略為收窄至22.1億元，不派息。收報22.05元，跌2.65%。

京東物流（2618）第二季經調整純利為24.55億元，按年升1.97倍。收報9.49元，升21.98%。

龍光集團（3380）聯營獲82億元再融資，已償付港豪宅凱玥項目貸款。收報0.74元，無升跌。

東瀛遊（6882）推「日本團特設地震保障」，地震發生3天內出發旅行團可全數退回團費。收報0.59元，升1.72%。

巨騰國際（3336）半年虧損擴大至6900萬，續不派中期息。收報1.14元，跌1.72%。

鄭家純增持周大福（1929）。收報6.69元，升2.29%。

David Webb增持獅子山集團（1127），稱「我仍有獅子山精神」。創上市新高，見1.59元，收報1.59元，升1.92%。

明源雲（0909）中期虧損收窄至1.15億人幣，不派中期息。收報1.75元，升6.71%。

加拿大退休金大幅減持中國中免（1880）收報50.15元，跌1.18%。

佐丹奴（0709）陳嘉緯：一次非經常性開支涉對劉國權賠償。收報1.55元，升4.03%。

易鑫（2858）上半年經調整純利升23%至5.07億元人民幣，不派中期息。收報0.74元，無升跌。

聯通（0762）中期多賺11%，中期息0.2481元，增22%。收報6.46元，升3.19%。

港鐵（0066）上半年多賺45%，中期息維持0.42元。收報27.45元，升5.17%。

破頂股表現

破頂股包括，獅子山集團（1127）創上市新高，見1.59元，收報1.59元，升1.92%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見3.13元，收報3.05元，升31.47%；GHW INTL（9933）創上市新高，見2.47元，收報1.93元，升1.58%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1066.1元，收報1066.1元，升0.06%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1143.4元，收報1143.4元，升0.06%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1043.6元，收報1043.6元，升0.01%；聲通科技（2495）創上市新高，見215.8元，收報215元，升6.44%；思考樂教育（1769）創52周高，見6.04元，收報5.7元，升11.11%；秦港股份（3369）創52周高，見2.14元，收報2.14元，升1.42%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.61元，收報0.59元，跌1.67%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見4.7元，收報4.58元，跌0.87%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，升1.82%；勇利投資（1145）創52周高，見0.12元，收報0.118元，升20.41%；滉達富控股（1348）創52周高，見0.09元，收報0.087元，升8.75%；民商創科（1632）創52周高，見0.355元，收報0.285元，跌5%。

破底股方面

26隻股份創上市新低，其中十隻包括，世紀金花（0162）低見0.046元，收報0.047元，跌6%；建發新勝（0731）低見0.14元，收報0.148元，跌7.5%；木薯資源（0841）低見0.061元，收報0.064元，升1.59%；摩比發展（0947）低見0.116元，收報0.125元，跌7.41%；大明國際（1090）低見0.68元，收報0.74元，無升跌；INFINITY L&T（1442）低見0.245元，收報0.255元，升2%；現代中藥集團（1643）低見0.285元，收報0.325元，跌4.41%；OKURA HOLDINGS（1655）低見0.18元，收報0.2元，升1.01%；曠逸國際（1683）低見0.05元，收報0.054元，跌10%；宏基集團控股（1718）低見0.385元，收報0.405元，跌2.41%。

72隻股份創52周低，其中十隻包括，信德（0242）低見0.65元，收報0.66元，跌1.49%；周生生（0116）低見6.3元，收報6.48元，升2.69%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.145元，收報0.15元，跌1.96%；廣汽集團（2238）低見2.53元，收報2.56元，升0.39%；稻香（0573）低見0.62元，收報0.63元，跌1.56%；信義光能（0968）低見3.23元，收報3.28元，跌1.8%；中升（0881）低見9.56元，收報9.59元，跌2.74%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.53元，收報0.55元，跌1.79%；九龍建業（0034）低見3.9元，收報3.93元，跌1.75%；載通（0062）低見8.2元，收報8.4元，跌8.89%。

異動股

上升異動股，包括，承輝國際（1094）收報0.55元，升61.76%；朝威控股（8059）收報0.015元，升36.36%；瑞遠智控（8249）收報0.075元，升33.93%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見3.13元，收報3.05元，升31.47%；中國置業（0736）收報0.098元，升25.64%；建成控股（1630）收報0.03元，升25%；百勤油服（2178）收報0.087元，升24.29%；萬成金屬包裝（8291）收報0.104元，升22.35%；京東物流（2618）收報9.49元，升21.98%。

下跌異動股，包括，華信地產財務（0252）見52周低2.2元，收報2.2元，跌21.43%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.069元，跌20.69%；吉輝控股（8027）收報0.2元，跌20%；首控集團（1269）收報0.055元，跌19.12%；華檢醫療（1931）創上市新低，見0.63元，收報0.64元，跌18.99%；海納星空科技（8297）收報0.087元，跌17.14%；福晟國際（0627）收報1.1元，跌15.38%；裕興科技（8005）見52周低0.101元，收報0.106元，跌15.2%；強泰環保（1395）收報0.11元，跌14.73%；盛京銀行（2066）收報0.7元，跌14.63%；盛力達科技（1289）收報0.94元，跌12.96%。

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