政府經濟顧問梁永勝表示，第二季繼續錄得溫和增長。出口繼續強勁增長，服務輸出則增長放緩。本地整體投資開支進一步上升，但私人消費開支轉為輕微下跌。

展望未來，整體經濟在今年餘下時間應會繼續增長，但地緣政治緊張局勢和環球經濟及利率前景等多項因素或會為不同方面帶來不確定性。考慮到上半年的實際數字以及全球和本地情况的最新發展，今年全年實質本地生產總值增長預測維持在2.5%至3.5%，和五月覆檢時相同。政府將繼續密切留意情况。

報告全文如下:

要點

香港經濟在今年第二季繼續錄得溫和增長。對外環節方面，整體貨物出口繼續強勁增長，服務輸出則增長放緩。本地方面，整體投資開支進一步上升，但私人消費開支轉為輕微下跌。實質本地生產總值按年增長3.3%，上一季上升2.8%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.4%。

對貨物的外部需求持續，支持香港整體貨物出口在第二季繼續按年實質強勁增長7.5%。輸往內地的出口繼續顯著上升。輸往美國的出口回復明顯增長，輸往歐盟的出口跌幅收窄。輸往多個亞洲主要市場的出口亦見改善。與此同時，服務輸出增長放緩至1.4%。運輸服務輸出隨着旅客及區內貿易往來增加而錄得進一步增長。金融服務輸出回升。商用及其他服務輸出繼續溫和增長。旅遊服務輸出則在旅客消費模式改變和港元匯率高企下轉為下跌。

本地方面，私人消費開支在第二季轉為按年實質輕微下跌1.5%，主要是受到市民消費模式改變所影響。與此同時，整體投資開支隨着整體經濟增長而進一步上升6.0%。

勞工市場在第二季維持緊絀。經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，與上一季相同。就業不足率亦處於1.2%的低水平，儘管略高於上一季的1.1%。就業收入繼續錄得穩健增長。

本地股票市場在第二季表現好轉。自內地與香港資本市場互聯互通的優化措施公布後，市場氣氛改善，恒生指數（恒指）因而顯著上升至5月20日的19 636點，是近十個月以來的高位。不過，受市場對美國延遲減息的預期和對內地經濟復蘇動力的憂慮所拖累，恒指其後回落，於季末收報17 719點，較三月底高7.1%。住宅物業需求管理措施撤銷後，住宅物業市場在第二季初期非常活躍，但其後隨着積壓需求減退而逐步轉靜。由於美國減息預期降溫，市場氣氛在季內愈趨審慎。整季合計，住宅售價下跌。

第二季基本消費物價通脹維持輕微。基本綜合消費物價指數按年上升1.0%，與上一季相同。外出用膳及外賣的價格繼續錄得較快升幅。私人房屋租金升幅維持輕微。同時，電力價格繼續在高比較基數下顯著下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力大致可控。

展望未來，整體經濟在今年餘下時間應會繼續增長，但地緣政治緊張局勢和環球經濟及利率前景等多項因素或會為不同方面帶來不確定性。如果外部需求維持穩定，貨物出口的正面表現應該可以延續，儘管貿易磨擦將會帶來風險。本地經濟繼續擴張應可為固定資產投資提供支持，但地緣政治緊張局勢和利率的不確定性或會令營商信心和資產市場受壓。至於訪港旅遊業及私人消費，中央政府推出的多項惠港措施、政府大力提振市面氣氛，以及就業收入改善，均會帶來支持，但旅客和市民消費模式改變及港元匯率相對偏強，可能會繼續構成挑戰。

考慮到上半年的實際數字以及全球和本地情况的最新發展，今年全年實質本地生產總值增長預測維持在2.5%至3.5%，和五月覆檢時相同。政府將繼續密切留意情况。

通脹展望方面，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些溫和上升壓力。外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。考慮到上半年的通脹情况以及上述各項因素，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由五月覆檢時的1.7%及2.4%向下修訂至1.3%及1.9%。

詳細分析

本地生產總值

根據政府統計處今天發布的修訂數字，今年第二季實質本地生產總值按年增長3.3%（與預先估計相同），上一季上升2.8%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.4%（與預先估計相同），上一季上升2.5%。

對外貿易

整體貨物出口繼上一季按年實質上升6.8%後，在今年第二季強勁增長7.5%。對貨物的外部需求持續，為出口表現提供支持。根據對外商品貿易統計數字按主要市場分析，輸往內地的出口繼續顯著上升。輸往美國的出口回復明顯增長，輸往歐盟的出口跌幅收窄。輸往多個亞洲主要市場的出口亦見改善。經季節性調整後按季比較，整體貨物出口繼上一季上升4.0%後，在第二季上升0.2%。

服務輸出繼上一季按年實質增長9.4%後，在第二季增長放緩至1.4%。運輸服務輸出隨着旅客及區內貿易往來增加而錄得進一步增長。金融服務輸出因跨境金融及集資活動改善而回升。商用及其他服務輸出繼續溫和增長。與此同時，旅遊服務輸出在旅客消費模式改變和港元匯率高企下轉為下跌。經季節性調整後按季比較，服務輸出在上一季下跌0.2%後，在第二季下跌2.2%。

內部經濟

消費活動在今年第二季減弱，主要是受到市民消費模式改變所影響。私人消費開支繼上一季按年實質增加1.2%後，在第二季下跌1.5%。經季節性調整後按季比較，私人消費開支在上一季下跌0.7%後，在第二季上升0.7%。與此同時，政府消費開支在上一季按年減少2.2%後，在第二季增加2.0%。

隨着整體經濟增長，按本地固定資本形成總額計算的整體投資開支繼上一季按年實質上升0.1%後，在第二季上升6.0%。樓宇及建造開支的升幅加快，當中公營部門開支增幅尤為強勁。在金融狀況偏緊和營商氣氛普遍減弱的情况下，購置機器、設備及知識產權產品的開支繼續下跌。另外，由於物業交投量在所有住宅物業需求管理措施撤銷和宏觀審慎監管措施修訂後增加，擁有權轉讓費用強勁反彈。

勞工市場

勞工市場在今年第二季維持緊絀。經季節性調整的失業率在第二季維持在3.0%的低水平，與上一季相同。就業不足率亦處於1.2%的低水平，儘管略高於上一季的1.1%。每月就業收入中位數在第二季按年繼續錄得6.8%的穩健增長。

資產市場

本地股票市場在今年第二季表現好轉。自四月下旬內地與香港資本市場互聯互通的優化措施公布後，市場氣氛改善，恒指因而顯著上升至5月20日的19 636點，是近十個月以來的高位。不過，受市場對美國延遲減息的預期和對內地經濟復蘇動力的憂慮所拖累，恒指其後回落，於季末收報17 719點，較三月底高7.1%。恒指在8月15日收報17 109點。

住宅物業需求管理措施撤銷後，住宅物業市場在第二季初期非常活躍，但其後隨着積壓需求減退而逐步轉靜。由於美國減息預期降溫，市場氣氛在季內愈趨審慎。整季合計，住宅售價下跌，多家發展商以保守的訂價策略推出新樓盤。交投量方面，送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約數目在四月飈升至8 551份，是自2012年10月以來的最高水平，但其後在5月和6月下跌至5 546份和3 856份。第二季送交註冊的買賣合約總數為17 953份，較上一季增加83%，較去年同期增加47%。整體住宅售價在第二季內錄得2%的跌幅，當中4月的輕微升幅被5月和6月的跌幅抵消有餘。市民的置業負擔指數在第二季幾無變動，約為65%，仍高於2004至2023年期間54%的長期平均數。與此同時，整體住宅租金在第二季內上升2%。非住宅物業市場仍然疲弱。儘管已從上一季的低位略為回升，所有主要市場環節的交投活動普遍維持疏落。售價和租金進一步下跌。

物價

今年第二季基本消費物價通脹維持輕微。外出用膳及外賣的價格繼續錄得較快的按年升幅。私人房屋租金升幅維持輕微。同時，電力價格繼續在高比較基數下顯著下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力大致可控。撇除政府一次性紓緩措施的效應，基本綜合消費物價指數在第二季按年上升1.0%，與上一季相同。本地營商成本壓力仍然大致受控。名義工資繼續錄得溫和增長，商業樓宇租金維持偏軟。大多數用途類別的外圍價格壓力放緩。與此同時，整體綜合消費物價指數繼上一季上升1.9%後，在第二季上升1.2%。第二季整體通脹率高於基本通脹率，主要是由於政府在季內提供的電費補貼較去年同期減少。

今年本地生產總值和物價的最新預測

展望未來，整體經濟在今年餘下時間應會繼續增長，但地緣政治緊張局勢和環球經濟及利率前景等多項因素或會為不同方面帶來不確定性。如果外部需求維持穩定，貨物出口的正面表現應該可以延續，儘管貿易磨擦將會帶來風險。本地經濟繼續擴張應可為固定資產投資提供支持，但地緣政治緊張局勢和利率的不確定性或會令營商信心和資產市場受壓。至於訪港旅遊業及私人消費，中央政府推出的多項惠港措施、政府大力提振市面氣氛，以及就業收入改善，均會帶來支持，但旅客和市民消費模式改變及港元匯率相對偏強，可能會繼續構成挑戰。

考慮到今年上半年的實際數字以及全球和本地情况的最新發展，今年全年實質本地生產總值增長預測維持在2.5%至3.5%，和5月覆檢時相同。政府將繼續密切留意情况。作為參考，私營機構分析員的最新增長預測介乎2.0%至3.7%，平均約為2.8%。

通脹展望方面，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些溫和上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，但地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。考慮到今年上半年的通脹情况以及上述各項因素，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由五月覆檢時的1.7%及2.4%向下修訂至1.3%及1.9%。

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