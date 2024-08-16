中華煤氣（0003）公布截至6月底止中期業績，業務核心利潤按年增長2.2%至31.86億元，股東應佔利潤則因為再沒有如去年般錄得出售上海燃氣收益，按年減少15.9%至30.4億元，不過其仍然維持派中期息水平至0.12元。在業績公布前，該集團股價收報6.5元，跌1.07%。
該集團期內在港燃氣業務方面，受惠於旅遊和航空業復甦以及推廣環保燃氣設備應用，商業售氣量錄得顯著增長，抵銷酷熱天氣和離港消費對民用售氣量的影響。今年8月1日起上調煤氣收費4.8%，有助紓緩部分成本壓力。上半年度在港售氣按年微跌0.2%至149.32億兆焦耳。
內地城市燃氣業務方面，整體燃氣銷售量期內錄得7%升幅至186億立方米。通過順價工作及精細化管理，城市燃氣平均價差提升至每立方米0.5元，按年增加0.05元。
煤氣又透露，期內的可再生能源業務繼去年產生盈利，並再於期內錄得再大幅盈利攀升，光伏項目在期內引入更多策略投資者。港華智慧能源已累計簽約3.3吉瓦，併網2.1吉瓦。整體業務核心利潤大升57.5%至7.07億元。綠色能源業務方面，旗下怡斯萊的馬來西亞新廠有望在明年底前落成。該公司預計，今年本港燃氣銷售將保持平穩。
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