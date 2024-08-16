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百盛集團料中期轉盈為虧1860萬人幣 消費降級拖累

百盛集團（3368）發盈警，預期截至6月30日止中期虧損約1860萬元人民幣，而於去年同期則錄得利潤6310萬元人民幣。 

集團指，虧損主要歸因於期內經營收益總額較去年同期下降約12.3%，受累於經濟復甦低於預期，導致消費降級，消費者在消費時更為謹慎。

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