親親食品（1583）公布截至今年6月底止中期業績，營業額5.64億元（人民幣·下同），按年跌0.9%。純利3,280.9萬元，按年升25.4%；每股盈利4.3分。不派息。毛利1.72億元，按年增3.4%；毛利率30.5%，按年增1.3個百分點。淨現金18.43億元，按年減少6.1%。
集團指，報告期間內收入減少的主要原因是果凍產品銷量減少，但被膨化產品、糖果及其他產品銷售增加部分抵消。報告期間內毛利、毛利率及綜合淨利潤增加的主要因素包括部份原材料成本有輕微下降，生產基地的生產管理效率有所提升；去年同期有一次性虧損，今年上半年未有；出售虧損設備、物業帶來損失；報告期内政府補貼減少；稅項開支按年減少，主要是由於使用以前年度結轉的稅項虧損。
展望未來，集團表示，縱使面對各種挑戰，集團仍相信中國休閒食品行業仍將隨著中國整體經濟發展及消費需求上升繼續發展，並預示在未來仍然具有巨大的發展潛力。集團未來將繼續專注於對新產品、渠道拓展、訊息化管理系統以及新生產設施及設備的投資。
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