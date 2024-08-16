順豪系多間公司公布6月底止中期業績，在扣除投資物業減值後全部錄得虧損，當中順豪物業（0219）虧損最多，超過9000萬元。旗艦公司順豪控股（0253）亦虧損5403.6萬元。三間公司均指，由於目前經濟環境艱鉅、酒店市場不穩定，以及營運成本及利息成本高企的情況可能會繼續影響集團的短期及中期業務風險，保留資金則可保障集團獲得更穩健的現金流。全部不派中期股息。
系內酒店旗艦華大地產（0201）錄得股東應佔虧損3236萬元，按年增加80.6%。集團指，去年新收購並開業的華麗海灣酒店在期內錄得虧損2423.5萬元拖累，加上華麗銅鑼灣酒店及最佳盛品酒店尖沙咀由盈轉虧，分別錄得虧損85萬元及175.8萬元拖累，致酒店部門盈利按年大減97.6%至71.2萬元。投資物業部門盈利亦按年下跌23.8%至1401萬元，在扣除行政及財政費用後，致出現虧損。
目前華大共擁有8間酒店，期內酒店按年增長41%至2.25億元。撇除物業重估及攤餘整個集團淨溢利按年增加1.32倍至4200萬元。主席鄭啟文表示，鑑於中國經濟疲弱及港元兌人民幣昂貴，恢復中國旅客量可能仍然艱鉅。更多中國旅客選擇留在大灣區，並以一日遊形式訪港。酒店業務和租金收入的未來前景仍然面臨挑戰，管理層將繼續努力增加收入和控制成本。
至於在華大持股71.09%的的控股公司順豪物業（0219），期內未計物業重估及折舊前盈利為6100萬元，按年增長24.5%。股東應佔虧損則達9283.7萬元，由盈轉虧。其除了受到酒店業務由盈轉虧，虧損106.6萬元之外。旗下中環順豪大厦及英皇道633號等收租物業錄得公平值減值9223.2萬元影響，致出現淨虧損3427.6萬元。期內投資物業租金收入近6000萬元。持有順豪物業66.18%的順豪控股（0253）在未計物業重估及折舊前中期盈利則達3000萬元，按年增長25%。計及投資物業減價9223.2萬元的影響，股東應佔虧損54.03.4萬元。
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