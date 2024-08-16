系內酒店旗艦華大地產（0201）錄得股東應佔虧損3236萬元，按年增加80.6%。集團指，去年新收購並開業的華麗海灣酒店在期內錄得虧損2423.5萬元拖累，加上華麗銅鑼灣酒店及最佳盛品酒店尖沙咀由盈轉虧，分別錄得虧損85萬元及175.8萬元拖累，致酒店部門盈利按年大減97.6%至71.2萬元。投資物業部門盈利亦按年下跌23.8%至1401萬元，在扣除行政及財政費用後，致出現虧損。

目前華大共擁有8間酒店，期內酒店按年增長41%至2.25億元。撇除物業重估及攤餘整個集團淨溢利按年增加1.32倍至4200萬元。主席鄭啟文表示，鑑於中國經濟疲弱及港元兌人民幣昂貴，恢復中國旅客量可能仍然艱鉅。更多中國旅客選擇留在大灣區，並以一日遊形式訪港。酒店業務和租金收入的未來前景仍然面臨挑戰，管理層將繼續努力增加收入和控制成本。

至於在華大持股71.09%的的控股公司順豪物業（0219），期內未計物業重估及折舊前盈利為6100萬元，按年增長24.5%。股東應佔虧損則達9283.7萬元，由盈轉虧。其除了受到酒店業務由盈轉虧，虧損106.6萬元之外。旗下中環順豪大厦及英皇道633號等收租物業錄得公平值減值9223.2萬元影響，致出現淨虧損3427.6萬元。期內投資物業租金收入近6000萬元。持有順豪物業66.18%的順豪控股（0253）在未計物業重估及折舊前中期盈利則達3000萬元，按年增長25%。計及投資物業減價9223.2萬元的影響，股東應佔虧損54.03.4萬元。

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