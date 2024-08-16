梁永勝於記者會上稱，隨著市場普遍認為美國於下月減息，市場預計於年底前減約100點子，隨著美國減息，港匯應會慢慢減弱，從而令其逐漸解決其港匯強勢的周期性問題。

至於結構性問題，梁永勝指則需各行業於產出角度改變，令消費者有新的消費體驗，以及於消費者投入角度研究，利用科技及其他方法降成本，提高市民消費性價比。

而按本地固定資本形成總額計算的整體投資開支繼上一季按年實質上升0.1%後，於第二季上升6%。梁永勝指有關升幅因本港經濟整體增長所帶動，而樓宇及建造開支方面開支加快至於季內按年升16%，當中公營部門的開支為特別強勁。

樓市方面，梁永勝表示自從住宅物業需求管理措施撤銷後，住宅物業市場於第二季初期為非常活躍，但隨著積壓需求減退以及美國減息預期降溫，令樓市逐步轉為淡靜，季內成交量約為18,000宗，較上一季增加83%，整體住宅售價則於第二季跌2%

梁永勝指，港府今年上半年經濟增長為3%，同時維持今年全年經濟增長2.5%至3.5%的預測，則下半年只要達到2%至4%則可符合其預測，而11月時會重新檢視其預測，屆時將會給出經濟增長的整數預測，而非一個區間的預測。

其他報道

港府：港匯強勢及消費模式轉變 拖累上季私人消費開支轉跌

順豪系受投資物業減值及新開業酒店拖累虧損 不派中期息

親親食品中期純利升25%至3281萬人幣 不派息

百盛集團料中期轉盈為虧1860萬人幣 消費降級拖累

全日沽空金額增24% 盈富沽空增1.4倍 比率61%

煤氣上半年業務核心利潤增2.2%至31.86億 中期息每股0.12元

永達汽車發盈警 預期中期盈利跌最多75%

利亞零售中期盈利跌16%派息2仙 下半年市道料續受壓

本港失業率維持3% 失業人數增3100人至11.78萬人

本港第二季GDP按年增3.3%符預期 維持今年預測增2.5%至3.5%

恒指收市升321點 成交重上千億 三大指數連升兩周 國指跑贏創3個月最大升幅

內地7月16—24歲勞動力失業率急升至17.1% 創紀錄新高

中資車企趕出貨 7月歐盟車輛登記量按月急跌45%

河北邯鄲銀行董事長被人持刀捅死 網傳兇手為分行行長

傳私人銀行VP Bank撤出香港 惟強調亞洲市場仍重要

滬深三大指數午後個別走 滬指一周累升0.6%

螞蟻集團據報洽購「好大夫網」

優品360午後短暫停牌 原因有待公布

京東物流港澳推優惠 逢周五快遞寄件有機會五五折

【有片：埋身擊】滬指持續反彈 可嘗試採取低買策略

陽光私募爆雷 私募基金12.5億人幣存款被轉走 僅餘8.6萬元

光大綠色環保中期少賺45% 息1.4仙

李寧：消費者愈趨審慎 料下半年線下流水續有挑戰