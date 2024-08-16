港府公布今年第二季經濟數據，私人消費開支繼於首季按年實質增加1.2%後，於第二季轉為跌1.5%。政府經濟顧問梁永勝解釋，其主要受到市民消費模式改變，而私人消費面對長期的結構性問題，如市民消費模式及消費習慣的轉變，同時亦受港匯強勢等周期性因素影響，令港人因匯率關係偏好外遊消費。
梁永勝於記者會上稱，隨著市場普遍認為美國於下月減息，市場預計於年底前減約100點子，隨著美國減息，港匯應會慢慢減弱，從而令其逐漸解決其港匯強勢的周期性問題。
至於結構性問題，梁永勝指則需各行業於產出角度改變，令消費者有新的消費體驗，以及於消費者投入角度研究，利用科技及其他方法降成本，提高市民消費性價比。
而按本地固定資本形成總額計算的整體投資開支繼上一季按年實質上升0.1%後，於第二季上升6%。梁永勝指有關升幅因本港經濟整體增長所帶動，而樓宇及建造開支方面開支加快至於季內按年升16%，當中公營部門的開支為特別強勁。
樓市方面，梁永勝表示自從住宅物業需求管理措施撤銷後，住宅物業市場於第二季初期為非常活躍，但隨著積壓需求減退以及美國減息預期降溫，令樓市逐步轉為淡靜，季內成交量約為18,000宗，較上一季增加83%，整體住宅售價則於第二季跌2%
梁永勝指，港府今年上半年經濟增長為3%，同時維持今年全年經濟增長2.5%至3.5%的預測，則下半年只要達到2%至4%則可符合其預測，而11月時會重新檢視其預測，屆時將會給出經濟增長的整數預測，而非一個區間的預測。
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