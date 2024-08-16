moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

國泰7月載客量突破200萬 創疫情以來單月最高紀錄

國泰航空（0293）公布7月客貨運量數據，載客量200.82萬人次，按年增15.1%，創下自疫情以來單月最高紀錄。月內收入乘客千米數按年上升 16.1%；乘客運載率下跌 3.8 個百分點至 85.5%，為今年單月最高的載客率，而可用座位千米數則按年增加 21.2%。今年首7個月載客人次按年增 32.5%至1266.78萬人次，可用座位千米上升 39%，而收入乘客千米數則上升 31.6%。

貨運量方面，月內運載12.68萬公噸貨物，按年增加 9.6%。月內貨物收入噸千米數按年下跌 0.5%，運載率下跌 1.5 個百分點至 58.3%，而可用貨物噸千米數則按年增加 2.1%。今年首7個月載貨量按年增加 10.3%至84.63萬公噸， 可用貨物噸千米數增加 9.9%，而貨物收入噸千米數則上升 3.8%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，留學生和探親訪友的顧客帶動 7 月上旬往來香港的長途航班需求，而下旬則受惠於前往日本和東南亞等熱門短途航點的殷切需求。另外，適逢今屆奧運會於巴黎舉行，前往當地的航班需求暢旺。

另外，貨運在向來較為淡靜 的 7 月錄得理想表現，令人期望 8 月亦可延續此走勢。貨物種類方面，由東南亞及西南太平洋運往香港和中國內地的鮮貨需求殷切；此外，「國泰—特殊貨物運送」方案使用量亦增加，主要是採用貨機運送特殊及超大型貨物。而電子商務相關運輸仍然是大灣區的主要出口動力。

展望未來，劉凱詩預期 7 月強勁的旅遊需求將持續至 8 月，而 9 月留學生返回英國準備新學年亦將帶動需求增長。在貨運方面，預料需求將保持穩健，並於 9 月迎來高峰期直至今年底。 為此，國泰貨運將加密跨太平洋貨機航線的班次並充分利用長途客機腹艙，以 滿足顧客需求。

 

其他報道

港府：港匯強勢及消費模式轉變 拖累上季私人消費開支轉跌

順豪系受投資物業減值及新開業酒店拖累虧損  不派中期息 

親親食品中期純利升25%至3281萬人幣 不派息

百盛集團料中期轉盈為虧1860萬人幣 消費降級拖累

全日沽空金額增24% 盈富沽空增1.4倍 比率61%

煤氣上半年業務核心利潤增2.2%至31.86億 中期息每股0.12元

永達汽車發盈警 預期中期盈利跌最多75%

利亞零售中期盈利跌16%派息2仙 下半年市道料續受壓

本港失業率維持3% 失業人數增3100人至11.78萬人

本港第二季GDP按年增3.3%符預期 維持今年預測增2.5%至3.5%

恒指收市升321點 成交重上千億 三大指數連升兩周 國指跑贏創3個月最大升幅

內地7月16—24歲勞動力失業率急升至17.1% 創紀錄新高

中資車企趕出貨 7月歐盟車輛登記量按月急跌45%

河北邯鄲銀行董事長被人持刀捅死　網傳兇手為分行行長

傳私人銀行VP Bank撤出香港 惟強調亞洲市場仍重要

滬深三大指數午後個別走 滬指一周累升0.6%

螞蟻集團據報洽購「好大夫網」