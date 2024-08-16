貨運量方面，月內運載12.68萬公噸貨物，按年增加 9.6%。月內貨物收入噸千米數按年下跌 0.5%，運載率下跌 1.5 個百分點至 58.3%，而可用貨物噸千米數則按年增加 2.1%。今年首7個月載貨量按年增加 10.3%至84.63萬公噸， 可用貨物噸千米數增加 9.9%，而貨物收入噸千米數則上升 3.8%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，留學生和探親訪友的顧客帶動 7 月上旬往來香港的長途航班需求，而下旬則受惠於前往日本和東南亞等熱門短途航點的殷切需求。另外，適逢今屆奧運會於巴黎舉行，前往當地的航班需求暢旺。

另外，貨運在向來較為淡靜 的 7 月錄得理想表現，令人期望 8 月亦可延續此走勢。貨物種類方面，由東南亞及西南太平洋運往香港和中國內地的鮮貨需求殷切；此外，「國泰—特殊貨物運送」方案使用量亦增加，主要是採用貨機運送特殊及超大型貨物。而電子商務相關運輸仍然是大灣區的主要出口動力。

展望未來，劉凱詩預期 7 月強勁的旅遊需求將持續至 8 月，而 9 月留學生返回英國準備新學年亦將帶動需求增長。在貨運方面，預料需求將保持穩健，並於 9 月迎來高峰期直至今年底。 為此，國泰貨運將加密跨太平洋貨機航線的班次並充分利用長途客機腹艙，以 滿足顧客需求。

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