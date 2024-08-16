金沙中國（1928）公布6月底止中期業績，受惠疫情後業務恢復，股東應佔溢利按年大增2.09倍至5.41億美元，折約42.2億港元。經調整物業EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）則按年增長24.7%至11.77億美元，折約91.4億港元。期內不派中期息。
該集團指，期內錄得的淨博彩收益受惠於訪客增加，按年增長24.8%至26.98億美元。連同酒店、購物中心、餐飲、會議及渡輪等非博彩項目，總淨收益按年增長22.7%至35.51億美元。
金沙又預計總成本達12.5億美元的倫敦人二期項目會於明年初大致完工。期內由於償還19.5億美元2018年SCL信貸融資，因此期內融資成本淨額按年減少23.3%至至2.2億美元。
按項目劃分，期內全部項目均錄得EBITDA，當中除了百利宮及澳門金沙之外，其餘皆錄得增長。旗艦項目威尼斯人的EBITDA仍在上半年度貢獻最多EBITDA，按年增長24.7%至7.76億美元。EBITDA增幅最大為倫敦人，期內多賺73%至2.75億美元。
其他報道
煤氣上半年業務核心利潤增2.2%至31.86億 中期息每股0.12元
本港第二季GDP按年增3.3%符預期 維持今年預測增2.5%至3.5%
恒指收市升321點 成交重上千億 三大指數連升兩周 國指跑贏創3個月最大升幅
內地7月16—24歲勞動力失業率急升至17.1% 創紀錄新高
陽光私募爆雷 私募基金12.5億人幣存款被轉走 僅餘8.6萬元