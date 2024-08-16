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鳳凰衛視中期虧損擴大43% 收入跌8%

鳳凰衛視（2008）截至6月30日止中期虧損擴大42.8%，至約1.8億元，每股虧損36.94仙，不派息。

期內收入跌8%，至10.4億元，主要由於內地市場環境充滿挑戰，電視廣播收入減少6.5%，鳳凰衛視香港台、鳳凰衛視電影台、鳳凰衛視美洲台、鳳凰衛視歐洲台、融媒體及其他的總收入減少28.2%，互聯網媒體業務收入減少5.4%，但鳳凰衛視中文台及鳳凰衛視資訊台的收入增加6.8%。

集團期內整體經營虧損減少約33.6%，至1.81億元，而於6月30日資本負債比率為89%，比去年底升10個百分點。

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