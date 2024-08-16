港投公司繼在硬科技、生命科技兩大主題的戰略及生態合作後，最新將聚焦綠色能源科技主題，為跨境的智能出行（e-mobility）應用場景試點項目奠下基礎。港投公司將與泰國主要能源企業Bangchak Corporation Public Company Limited（BCP）啟動生態合作，支持港的綠色交通技術和應用方案在泰國大規模落地及試驗，發展東南亞市場。
作為港投公司首個公布的海外拓展項目，雙方將推動綠色科技發展，進一步擴大綠色科技應用場景，提升港綠色科技產業和電動車充電解決方案在東南亞地區的引領作用。
BCP為一家泰國能源公司，商業營運以外亦重視社會和環境責任，以創新為本的業務促進國家能源安全。公司五大主要業務涵蓋上游到下游，包括自然資源、潔淨能源、石油與貿易、生物技術產品等，以及旗下致力研發綠色產品的創新中心。
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