moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港投公司「出海」宣布與泰國能源企業BCP啟動生態合作

港投公司繼在硬科技、生命科技兩大主題的戰略及生態合作後，最新將聚焦綠色能源科技主題，為跨境的智能出行（e-mobility）應用場景試點項目奠下基礎。港投公司將與泰國主要能源企業Bangchak Corporation Public Company Limited（BCP）啟動生態合作，支持港的綠色交通技術和應用方案在泰國大規模落地及試驗，發展東南亞市場。

作為港投公司首個公布的海外拓展項目，雙方將推動綠色科技發展，進一步擴大綠色科技應用場景，提升港綠色科技產業和電動車充電解決方案在東南亞地區的引領作用。

BCP為一家泰國能源公司，商業營運以外亦重視社會和環境責任，以創新為本的業務促進國家能源安全。公司五大主要業務涵蓋上游到下游，包括自然資源、潔淨能源、石油與貿易、生物技術產品等，以及旗下致力研發綠色產品的創新中心。

其他報道

金融壹賬通中期虧轉賺1.4億人幣

恒指成份股不變 國指納入極兔速遞及新東方 踢走商湯京東物流

大摩料長和部份定息債再融資或扯高平均融資成本 高盛料全年盈利增

鳳凰衛視中期虧損擴大43% 收入跌8%

港交所建議擴大無紙化 引入更多電子方式選項

金沙中期盈利大增兩倍至5.41億美元 不派息

國泰7月載客量突破200萬 創疫情以來單月最高紀錄

港府：港匯強勢及消費模式轉變 拖累上季私人消費開支轉跌

順豪系受投資物業減值及新開業酒店拖累虧損  不派中期息 

中國7個月實際使用外資金額跌29.6% 商務部：高基數影響

親親食品中期純利升25%至3281萬人幣 不派息

百盛集團料中期轉盈為虧1860萬人幣 消費降級拖累

全日沽空金額增24% 盈富沽空增1.4倍 比率61%

煤氣上半年業務核心利潤增2.2%至31.86億 中期息每股0.12元

永達汽車發盈警 預期中期盈利跌最多75%

利亞零售中期盈利跌16%派息2仙 下半年市道料續受壓

本港失業率維持3% 失業人數增3100人至11.78萬人

本港第二季GDP按年增3.3%符預期 維持今年預測增2.5%至3.5%

恒指收市升321點 成交重上千億 三大指數連升兩周 國指跑贏創3個月最大升幅

內地7月16—24歲勞動力失業率急升至17.1% 創紀錄新高

中資車企趕出貨 7月歐盟車輛登記量按月急跌45%

河北邯鄲銀行董事長被人持刀捅死　網傳兇手為分行行長

傳私人銀行VP Bank撤出香港 惟強調亞洲市場仍重要