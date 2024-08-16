港投公司繼在硬科技、生命科技兩大主題的戰略及生態合作後，最新將聚焦綠色能源科技主題，為跨境的智能出行（e-mobility）應用場景試點項目奠下基礎。港投公司將與泰國主要能源企業Bangchak Corporation Public Company Limited（BCP）啟動生態合作，支持港的綠色交通技術和應用方案在泰國大規模落地及試驗，發展東南亞市場。