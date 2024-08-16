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大行料長實黃竹坑賣樓定金入賬助減債 料售樓利潤受壓望平手

緊接長實（1113）公布中期業績後，大行發表報告跟進。高盛指，雖然長實持續減派息，但是其引述管理層指，派息會反映投資物業重估前的情況，並隨著下半年黃竹坑站上蓋Blue Coast售樓定金入賬，有望進一步降低負債。

雖然上半年售樓的邊際利潤率仍有39%，但是管理層料Blue Coast的利潤率較少，加上開盤定價要吸引買家下，下半年該利潤率或有壓力。西高盛又預期，長實伙拍同系公司收購英國三個新項目，有望為長實增加約30萬元經常性盈利。

另一大行富瑞的報告則指，長實削派息難免引起市場負面反應，並料下半年派息續會受到盈利下跌的影響。該行反而認為，李嘉誠家族在長實持股已達48%左右水平，若然再回購1100萬股股份，持股便有機會超過50%門檻。摩根士丹利認為，長實非具防守性亦未帶來增長，料長實上半年削派息9%，估計全年削派息10%，同時Blue Coast銷售有望收支平衡。

匯豐表示，估計長實明年的盈利表現會改善，料該集團在北京的高檔樓盤開售，加上有望進入減息周期，帶動該股在港物業銷售，因此給予該股買入評級。匯豐予該股目標價由原先的41.4元，調低至39.7元。

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