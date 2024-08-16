新華社報道，中國總理李強今日主持國務院第五次全體會議，表示要擴大內需，以提振消費為重點，並擴大地方政府專項債券用作資本金的領域、規模、比例，撬動更廣泛的社會投資。
李強強調，要咬定目標不放鬆，下大力氣增強經濟持續回升向好態勢。要更加有力擴大內需，以提振消費為重點，促消費要重點抓好增長性、帶動性強的領域，加快服務消費擴容提質，有效促進大宗消費，根據不同群體需求制定差異化支持政策，充分釋放消費潛力。
擴投資要發揮好政府投資帶動作用，落實好支持民間投資各項政策，擴大地方政府專項債券用作資本金的領域、規模、比例，撬動更廣泛的社會投資。
要因地制宜發展新質生產力，支持新技術新產品推廣應用、迭代升級，深入推進數字化轉型，鼓勵地方立足特色打造優勢產業。
李強並指出，要主動應變擴大高水平對外開放，拓展綠色貿易、跨境電商等新的外貿增長點，支持企業開拓多元化市場，更大力度吸引和利用外資，進一步提升外資服務水平。
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