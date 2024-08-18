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中石化煉化中期純利13.19億元人幣 派中期息0.15元人幣

中石化煉化工程（2386）公布中期業績，期內純利按年略升0.1%至13.19億元（人民幣，下同）。收入按年升15%至285.53億元，主要是惠州乙烯等重點項目進入建設高峰期。毛利按年升11.4%至24.95億元。每股盈利0.3元，集團宣布派中期息0.15元，較去年同期多派26%，派息比率50%。

按收入分部計，工程總承包分部收入達166.82億元，按年升17.9%。施工分部收入130.90億元，按年升16%。設計、諮詢和技術許可分部收入為15.28億元，按年下跌12.4%。銷售成本按年升15.4%至260.58億元，集團解釋其隨收入增長，相應的材料及設備等分包成本亦增長。集團毛利率由去年同期的9%，按年下跌0.3個百分點至8.7%。

中石化煉化表示，期內集團新簽合同額達500.66億元，按年升32.7%，創下歷史同期最好成績。境內新簽訂合同額為331.13億元，按年升10.6%。境外新簽訂單達到23.54億美元，按年升1.18倍。

集團表示，於年初時已制定境內600億元、境外30億美元的市場開發目標，下半年將重點繼續做好市場開拓、項目管理以及風險管控，強做大傳統業務的同時，加強新賽道佈局，加大國際化經營步伐，不斷提高項目履約能力，全力爭創更好經營業績。