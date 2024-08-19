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港股ADR升89點 夜期高水145點 極兔速遞、新東方等業績

美股向上，港股ADR升89點或0.51%，報17519點，即月恒指夜期升151點，報17575點，夜期高水145點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.04%，折合報375.07元；阿里巴巴（9988）升4.57%，折合報81.04元；美團（3690）升5.01%，折合報108.46元；匯控（0005）跌0.16%，折合報66.65元；建行（0939）升0.83%，折合報5.65元。

道期現升0.127%；標期現升0.15%；納期現升0.24%。日本東證指數現跌0.58%；韓國KOSPI指數現升0%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.07%。

VIX指數隔晚跌2.82%或0.43點，報14.8點。

紐油現跌0.15%或0.12美元，報76.53美元；布油現跌0.18%或0.15美元，報79.53美元；金價現跌0.18%或4.62美元，報2503.39美元；LME 銅期貨隔晚跌0.36%或33美元，報9115.5美元。比特幣現跌2.27%或1359.82美元，報58465.13美元；美國10年期債息現升0.58%或0.0228厘，報3.9054厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，冠君產業信託（2778）、潤啤（0291）、中國建築國際（3311）、恒安（1044）、極兔速遞（1519）、新東方（9901）、思摩爾國際（6969）等。

優品360（2360）執董兼行政總裁許志群被廉署拘捕。

中石化煉化（2386）中期純利13.19億元人幣，派中期息0.15元人幣。

香港科技探索（1137）發盈警，預期中期虧損最多3000萬元。

中國宏橋（1378）中期賺92億人幣漲2.7倍，派息升73%。

中興通訊（0763）中期盈利升5%，毛利率跌近3個百分點。

內地新一輪以舊換新能源車補貼翻倍至2萬人幣，已獲發補貼者可獲補差額

醫思健康（2138）上季銷售額跌4%，內地生意大插51%。

大行料長實（1113）黃竹坑賣樓定金入賬助減債，料售樓利潤受壓望平手。

金融壹賬通（6638）中期虧轉賺1.4億人幣。

恒指成份股不變，國指納入極兔速遞（1519）及新東方（9901），踢走商湯（0020）京東物流（2618）

大摩料長和（0001）部份定息債再融資或扯高平均融資成本，高盛料全年盈利增。

鳳凰衛視（2008）中期虧損擴大43%，收入跌8%。

港交所（0388）建議擴大無紙化，引入更多電子方式選項。

金沙（1928）中期盈利大增兩倍至5.41億美元，不派息。

國泰（0293）7月載客量突破200萬，創疫情以來單月最高紀錄。

順豪系受投資物業減值及新開業酒店拖累虧損，不派中期息 。

親親食品（1583）中期純利升25%至3281萬人幣，不派息。

百盛集團（3368）料中期轉盈為虧1860萬人幣，消費降級拖累。

煤氣（0003）上半年業務核心利潤增2.2%至31.86億，中期息每股0.12元。

永達汽車（3669）發盈警，預期中期盈利跌最多75%。

利亞零售（0831）中期盈利跌16%派息2仙，下半年市道料續受壓。

 

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