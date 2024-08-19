恒指今早高開139點或0.81%，報17569點，大市成交金額12億元；國指今早高開53點或0.88%，報6215點。恒生科技指數開市報3516點，升1.66%。上升股份比例為7.28%，下跌為2.41%，無升跌為90.3%。