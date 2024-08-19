恒指今早高開139點或0.81%，報17569點，大市成交金額12億元；國指今早高開53點或0.88%，報6215點。恒生科技指數開市報3516點，升1.66%。上升股份比例為7.28%，下跌為2.41%，無升跌為90.3%。
藍籌58隻升，9隻下跌，15隻無升跌。京東（9618）升5.18%，報113.8元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌1.22%，報3.24元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，2隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報113.8元，升5.18%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.63元，跌0.52%。
恒指上試50天線(17593.99點)。科指上試50天線(3570.79點)。
承輝國際（1094）折讓約19.9%配股 籌4300萬元。無成交，報0.55元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，冠君產業信託（2778）無成交，報1.65元。潤啤（0291）開市報24元，升0.42%。中國建築國際（3311）無成交，報11.14元。恒安（1044）開市報25元，升0.81%。極兔速遞（1519）開市報7.18元，升5.43%。新東方（9901）開市報54.8元，升1.01%。思摩爾國際（6969）無成交，報8.91元。
優品360（2360）執董兼行政總裁許志群被廉署拘捕。見52周低1.35元，開市報1.35元，跌13.46%。
中石化煉化（2386）中期純利13.19億元人幣，派中期息0.15元人幣。開市報5.65元，升1.44%。
香港科技探索（1137）發盈警，預期中期虧損最多3000萬元。無成交，報1.71元。
中國宏橋（1378）中期賺92億人幣漲2.7倍，派息升73%。開市報10.6元，升2.71%。
中興通訊（0763）中期盈利升5%，毛利率跌近3個百分點。開市報16.92元，升0.95%。
內地新一輪以舊換新能源車補貼翻倍至2萬人幣，已獲發補貼者可獲補差額。汽車股個別發展。吉利（0175）開市報7.83元，升0.9%。比亞迪（1211）開市報222.6元，升1%。小鵬（9868）開市報26.95元，升1.32%。理想（2015）開市報79.8元，升4.18%。蔚來（9866）開市報30.45元，無升跌。零跑（9863）開市報21.75元，跌1.36%。恒大汽車（0708）開市報0.28元，跌1.75%。
醫思健康（2138）上季銷售額跌4%，內地生意大插51%。無成交，報1.07元。
大行料長實（1113）黃竹坑賣樓定金入賬助減債，料售樓利潤受壓望平手。開市報31元，升0.65%。
金融壹賬通（6638）中期虧轉賺1.4億人幣。無成交，報0.435元。
恒指成份股不變，國指納入極兔速遞（1519）及新東方（9901），踢走商湯（0020）京東物流（2618）。
極兔速遞（1519）開市報7.18元，升5.43%。新東方（9901）開市報54.8元，升1.01%。商湯（0020）開市報1.11元，無升跌。京東物流（2618）開市報9.59元，升1.05%。
科指加入ASMPT（0522）開市報86.5元，升0.99%。剔出平安健康（1833）開市報11.22元，升0.36%。
大摩料長和（0001）部份定息債再融資或扯高平均融資成本，高盛料全年盈利增。開市報39.45元，升0.25%。
鳳凰衛視（2008）中期虧損擴大43%，收入跌8%。無成交，報1.47元。
港交所（0388）建議擴大無紙化，引入更多電子方式選項。開市報230元，跌0.17%。
金沙（1928）中期盈利大增兩倍至5.41億美元，不派息。開市報14.92元，升1.08%。
國泰（0293）7月載客量突破200萬，創疫情以來單月最高紀錄。開市報7.79元，無升跌。
順豪系受投資物業減值及新開業酒店拖累虧損，不派中期息 。順豪物業（0219）無成交，報0.73元。順豪控股（0253）無成交，報0.7元。華大酒店（0201）無成交，報0.067元。
親親食品（1583）中期純利升25%至3281萬人幣，不派息。無成交，報0.91元。
百盛集團（3368）料中期轉盈為虧1860萬人幣，消費降級拖累。無成交，報0.107元。
煤氣（0003）上半年業務核心利潤增2.2%至31.86億，中期息每股0.12元。開市報6.53元，升0.46%。
永達汽車（3669）發盈警，預期中期盈利跌最多75%。開市報1.3元，跌2.26%。
利亞零售（0831）中期盈利跌16%派息2仙，下半年市道料續受壓。開市報0.55元，無升跌。
破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見59元，開市報59元，升1.24%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1796元，開市報1796元，升1.21%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1796元，開市報1796元，升1.21%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，開市報0.35元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，開市報0.28元，無升跌。
創52周低，優品360（2360）低見1.35元，開市報1.35元，跌13.46%。
異動股
上升異動股，包括，巨星醫療控股（2393）開市報0.043元，升13.16%；環聯連訊（1473）開市報0.211元，升12.23%；雲智匯科技（1037）開市報0.255元，升9.91%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.109元，升9%；金茂（0817）開市報0.63元，升6.78%；中旭未來（9890）開市報10.6元，升6.21%；極兔速遞（1519）開市報7.18元，升5.43%；京東（9618）開市報113.8元，升5.18%。
下跌異動股，包括，優品360（2360）見52周低1.35元，開市報1.35元，跌13.46%；五礦地產（0230）開市報0.3元，跌11.76%；叮噹健康（9886）開市報1元，跌9.09%；唐宮中國（1181）開市報0.275元，跌3.51%；浙商銀行（2016）開市報2.07元，跌3.27%；中廣核礦業（1164）開市報1.9元，跌3.06%；衛龍（9985）開市報6.66元，跌2.77%；方達控股（1521）開市報0.73元，跌2.67%；聯合能源集團（0467）開市報0.4元，跌2.44%；普拉達（1913）開市報56.5元，跌2.42%。
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