moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌1.54點子至4.08458%，是8月14日後最低，當日報4.07833%。對上一次連跌2日是7月30日，當日拆息報4.54077%。

港元現報7.7911元升值31點子，曾貶值最多14點子，報7.7956元，亦曾升值最多36點子，報7.7906元，是8月15日7.789元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌5.21點子至3.59119%，是5月7日後最低；1星期HIBOR跌2.49點子至3.77655%，是4月25日後最低；2星期HIBOR升5.19點子至3.98107%，是8月6日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至4.30768%，是8月7日後最高；6個月期HIBOR升0.04點子至4.33024%，是8月15日後最高；12個月期HIBOR升1.09點子至4.41351%，是8月15日後最高。

美元指數現報102.288貶值0.175點或0.17%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45016%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3502%，連續3日收窄，利差是2024年8月07日後最窄，當日差距為-1.3057%。

對上一次連續3日收窄，是2024年7月18日，當日利差報-0.776%。

 

其他報道

三藩市聯儲行長：是時候考慮調整基準借貸成本

高盛：對冲基金開始買入美股 經濟增長擔憂緩解

被指在印度拒已婚女性從事iPhone組裝 富士康劉揚偉解畫

巨星醫療大漲逾1倍 集團料上半年綜合純利大增不少於10.5億人幣

A股三大指數小幅低開 人行淨回籠224億元人幣

恒指高開139點 科指升1.6% 極兔速遞升5% 優品360跌13%

承輝國際折讓約19.9%配股 籌4300萬元

港股ADR升89點 夜期高水145點 極兔速遞、新東方等業績

北水增持京基金融國際 減持南方恆生科技

 