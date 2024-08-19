港元現報7.7911元升值31點子，曾貶值最多14點子，報7.7956元，亦曾升值最多36點子，報7.7906元，是8月15日7.789元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌5.21點子至3.59119%，是5月7日後最低；1星期HIBOR跌2.49點子至3.77655%，是4月25日後最低；2星期HIBOR升5.19點子至3.98107%，是8月6日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至4.30768%，是8月7日後最高；6個月期HIBOR升0.04點子至4.33024%，是8月15日後最高；12個月期HIBOR升1.09點子至4.41351%，是8月15日後最高。

美元指數現報102.288貶值0.175點或0.17%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45016%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3502%，連續3日收窄，利差是2024年8月07日後最窄，當日差距為-1.3057%。

對上一次連續3日收窄，是2024年7月18日，當日利差報-0.776%。

其他報道

三藩市聯儲行長：是時候考慮調整基準借貸成本

高盛：對冲基金開始買入美股 經濟增長擔憂緩解

被指在印度拒已婚女性從事iPhone組裝 富士康劉揚偉解畫

巨星醫療大漲逾1倍 集團料上半年綜合純利大增不少於10.5億人幣

A股三大指數小幅低開 人行淨回籠224億元人幣

恒指高開139點 科指升1.6% 極兔速遞升5% 優品360跌13%

承輝國際折讓約19.9%配股 籌4300萬元

港股ADR升89點 夜期高水145點 極兔速遞、新東方等業績

北水增持京基金融國際 減持南方恆生科技