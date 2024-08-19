港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌1.54點子至4.08458%，是8月14日後最低，當日報4.07833%。對上一次連跌2日是7月30日，當日拆息報4.54077%。
港元現報7.7911元升值31點子，曾貶值最多14點子，報7.7956元，亦曾升值最多36點子，報7.7906元，是8月15日7.789元後最強。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌5.21點子至3.59119%，是5月7日後最低；1星期HIBOR跌2.49點子至3.77655%，是4月25日後最低；2星期HIBOR升5.19點子至3.98107%，是8月6日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至4.30768%，是8月7日後最高；6個月期HIBOR升0.04點子至4.33024%，是8月15日後最高；12個月期HIBOR升1.09點子至4.41351%，是8月15日後最高。
美元指數現報102.288貶值0.175點或0.17%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45016%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3502%，連續3日收窄，利差是2024年8月07日後最窄，當日差距為-1.3057%。
對上一次連續3日收窄，是2024年7月18日，當日利差報-0.776%。
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