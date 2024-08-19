市場押注聯儲局主席鮑威爾本周五在央行年會上確認將減息，美匯偏軟，日圓升值，美期延續升勢，A股、港股、台股上升，日股、韓股下跌。科技股上升，恒指曾高見17685.86點，是7月23日17707.68點後最高，升穿50天線，及曾升穿100天線。科指曾高見3563.68點，是7月23日3639.61點後最高。
恒指今早高開139點，高位升255點，低位升124點，高低波幅131點。上升股份比例為28.21%，下跌為19.31%，無升跌為52.47%。
恒指半日升184點或1.06%，報17614點，大市成交金額520億元；國指升82點或1.34%，報6244點。恒生科技指數收報3545點，升2.51%。
藍籌股成交金額232.53億元，佔大市成交44.71%；科指成份股成交金額137.34億元，佔大市成交26.41%；國指成份股成交金額204.21億元，佔大市成交39.27%。
24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.33億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少13.64%，至88億元，佔大市成交16.92%。牛熊證成交金額48.82億元，減少2.44%；窩輪成交金額39.18億元，減少24.44%。
藍籌61隻升，18隻下跌，3隻無升跌。京東健康（6618）升7.46%，收報23.05元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌2.19%，收報9.38元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，4隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報23.05元，升7.46%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）收報11.04元，跌1.25%。
恒指升穿50天線(17594.88點)，曾升穿100天線(17682.55點)。科指曾上試50天線(3571.38點)。
北水南下合計淨流出20.96億元，終止連續2日流入北水本月累計流入362.06億元，按月減少24.49%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。
巨星醫療（2393）大漲逾1倍 集團料上半年綜合純利大增不少於10.5億人幣。收報0.071元，升86.84%。
承輝國際（1094）折讓約19.9%配股 籌4300萬元。收報0.59元，升7.27%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，冠君產業信託（2778）收報1.69元，升2.42%。潤啤（0291）收報24.15元，升1.05%。中國建築國際（3311）收報11.34元，升1.8%。恒安（1044）收報25.1元，升1.21%。極兔速遞（1519）收報7.21元，升5.87%。新東方（9901）收報54.9元，升1.2%。思摩爾國際（6969）收報9.18元，升3.03%。
優品360（2360）執董兼行政總裁許志群被廉署拘捕。見52周低1.35元，收報1.55元，跌0.64%。
中石化煉化（2386）中期純利13.19億元人幣，派中期息0.15元人幣。收報5.62元，升0.9%。
香港科技探索（1137）發盈警，預期中期虧損最多3000萬元。收報1.67元，跌2.34%。
中國宏橋（1378）中期賺92億人幣漲2.7倍，派息升73%。收報10.46元，升1.36%。
中興通訊（0763）中期盈利升5%，毛利率跌近3個百分點。收報16.88元，升0.72%。
內地新一輪以舊換新能源車補貼翻倍至2萬人幣，已獲發補貼者可獲補差額。汽車股上升，吉利（0175）收報7.92元，升2.06%。比亞迪（1211）收報223.8元，升1.54%。小鵬（9868）收報27.75元，升4.32%。五菱（0305）收報0.335元，升4.69%。理想（2015）收報81.4元，升6.27%。蔚來（9866）收報31.9元，升4.76%。零跑（9863）收報22.05元，無升跌。恒大汽車（0708）收報0.275元，跌3.51%。
醫思健康（2138）上季銷售額跌4%，內地生意大插51%。收報1.05元，跌1.87%。
大行料長實（1113）黃竹坑賣樓定金入賬助減債，料售樓利潤受壓望平手。收報31.55元，升2.44%。
金融壹賬通（6638）中期虧轉賺1.4億人幣。收報0.45元，升3.45%。
恒指成份股不變，國指納入極兔速遞（1519）及新東方（9901），踢走商湯（0020）京東物流（2618）。納入的極兔速遞（1519）收報7.21元，升5.87%。新東方（9901）收報54.9元，升1.2%。踢走的商湯（0020）收報1.13元，升1.8%；京東物流（2618）收報9.97元，升5.06%。
科指加入ASMPT（0522）收報85.8元，升0.18%。剔出平安健康（1833）收報11.04元，跌1.25%。
大摩料長和（0001）部份定息債再融資或扯高平均融資成本，高盛料全年盈利增。收報40.95元，升4.07%。
鳳凰衛視（2008）中期虧損擴大43%，收入跌8%。收報1.47元，無升跌。
港交所（0388）建議擴大無紙化，引入更多電子方式選項。收報233.6元，升1.39%。
金沙（1928）中期盈利大增兩倍至5.41億美元，不派息。收報14.96元，升1.36%。
國泰（0293）7月載客量突破200萬，創疫情以來單月最高紀錄。收報7.86元，升0.9%。
順豪系受投資物業減值及新開業酒店拖累虧損，不派中期息 。順豪物業（0219）收報0.73元，無升跌。順豪控股（0253）收報0.7元，無升跌。華大酒店（0201）收報0.067元，無升跌。
親親食品（1583）中期純利升25%至3281萬人幣，不派息。收報0.91元，無升跌。
百盛集團（3368）料中期轉盈為虧1860萬人幣，消費降級拖累。收報0.105元，跌1.87%。
煤氣（0003）上半年業務核心利潤增2.2%至31.86億，中期息每股0.12元。收報6.37元，跌2%。
永達汽車（3669）發盈警，預期中期盈利跌最多75%。收報1.35元，升1.5%。
利亞零售（0831）中期盈利跌16%派息2仙，下半年市道料續受壓。收報0.56元，升1.82%。
破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見59.3元，收報59.3元，升1.75%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1805元，收報1802.5元，升1.58%；力量發展（1277）創上市新高，見1.25元，收報1.2元，升0.84%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見3.9元，收報3.43元，升12.46%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1805元，收報1802.5元，升1.58%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1066.2元，收報1066.2元，升0.01%；泓基集團（2535）創上市新高，見0.93元，收報0.9元，升8.43%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見90.45元，收報89.85元，升5.09%；經發物業（1354）創上市新高，見15元，收報13.78元，升15.8%；聲通科技（2495）創上市新高，見219.8元，收報205.8元，跌4.28%；中國再保險（1508）創52周高，見0.67元，收報0.66元，升3.13%；秦港股份（3369）創52周高，見2.15元，收報2.14元，無升跌；順誠（0531）創52周高，見0.46元，收報0.45元，跌1.1%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，跌1.79%；勇利投資（1145）創52周高，見0.125元，收報0.125元，升5.93%；滉達富控股（1348）創52周高，見0.098元，收報0.081元，跌6.9%；竣球控股（1481）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升6.56%；ＪＳ環球生活（1691）創52周高，見1.68元，收報1.66元，升1.84%。
29隻股份創上市新低，其中十隻包括，卡姆丹克（0712）低見0.075元，收報0.075元，跌3.85%；世紀金花（0162）低見0.041元，收報0.041元，跌12.77%；北方礦業（0433）低見0.016元，收報0.016元，跌5.88%；卡姆丹克太陽能（0712）低見0.075元，收報0.075元，跌3.85%；第七大道（0797）低見1.1元，收報1.18元，跌1.67%；匯盈控股（0821）低見0.031元，收報0.035元，跌2.78%；中國三迪（0910）低見0.022元，收報0.022元，跌21.43%；澳能建設（1183）低見0.114元，收報0.123元，跌2.38%；中國碳中和（1372）低見0.33元，收報0.33元，跌4.35%；友聯國際教育租賃（1563）低見0.36元，收報0.375元，跌10.71%。
38隻股份創52周低，其中十隻包括，信德（0242）低見0.65元，收報0.66元，無升跌；稻香（0573）低見0.62元，收報0.62元，跌1.59%；信義光能（0968）低見3.19元，收報3.26元，跌0.61%；中升（0881）低見9.32元，收報9.38元，跌2.19%；香港中旅（0308）低見1.03元，收報1.03元，跌1.9%；優品360（2360）低見1.35元，收報1.55元，跌0.64%；佳兆業健康（0876）低見0.016元，收報0.019元，無升跌；九龍建業（0034）低見3.86元，收報3.86元，跌1.78%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.25元，收報0.265元，跌15.87%；力寶華潤（0156）低見0.64元，收報0.64元，跌1.54%。
異動股
上升異動股，包括，巨星醫療控股（2393）收報0.071元，升86.84%；TBKS HLDGS（1960）收報0.32元，升74.86%；中國唐商（0674）收報0.09元，升30.43%；道和環球（0915）收報0.068元，升25.93%；華科資本（1140）收報0.134元，升25.23%；透雲生物（1332）收報0.18元，升24.14%；協同通信（1613）收報0.37元，升21.31%；知行汽車（1274）收報26.4元，升19.73%；王朝酒業（0828）收報0.375元，升19.05%；守益控股（2227）收報0.085元，升18.06%。
下跌異動股，包括，五礦地產（0230）收報0.255元，跌25%；中國三迪（0910）創上市新低，見0.022元，收報0.022元，跌21.43%；GHW INTL（9933）收報1.54元，跌20.21%；勵時集團（1327）收報0.045元，跌19.64%；照現生態國際控股（8245）平上市低位0.09元，收報0.096元，跌17.24%；富一國際控股（1470）收報0.034元，跌17.07%；毅德國際（1396）收報0.32元，跌16.88%；弘陽服務（1971）收報0.45元，跌16.67%；中國集成控股（1027）收報0.405元，跌16.49%。
其他報道
巨星醫療大漲逾1倍 集團料上半年綜合純利大增不少於10.5億人幣
恒指高開139點 科指升1.6% 極兔速遞升5% 優品360跌13%
港股ADR升89點 夜期高水145點 極兔速遞、新東方等業績