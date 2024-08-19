市場押注聯儲局主席鮑威爾本周五在央行年會上確認將減息，美匯偏軟，日圓升值，美期延續升勢，A股、港股、台股上升，日股、韓股下跌。科技股上升，恒指曾高見17685.86點，是7月23日17707.68點後最高，升穿50天線，及曾升穿100天線。科指曾高見3563.68點，是7月23日3639.61點後最高。