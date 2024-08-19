華潤啤酒（0291）公布，2024年上半年多賺1.2%至47.05億元人民幣（下同），每股盈利1.45元，派付中期股息每股0.373元，按年增長30%。
本集團於回顧期內 經營活動之現金流入淨額同比增長25.6%，反映本集團穩健的現金創造能力。
受益於啤酒和白酒業務高端化戰略的持續發展，潤啤上半年營業額為237.44億元。毛利率方面，潤啤指，受益於持續的高端化發展，整體啤酒平均銷售價格按年上升2%，部份包裝物成本下降，集團的啤酒業務於上半年的毛利率上升0.6個百分點至 45.8%。
集團指，因應持續採取多項降本增效措施，其啤酒業務經營費用按年基本持平，並實現未計利息及稅項前盈利63.65億元，按年增約2.6%。若不計已確認推行產能優化所產生的相關固定資產減值虧損和一次性員工補償及安置費用之影響，集團的啤酒業務未計利息及稅項前盈利較2019年上半年疫情前翻一番，未計利息及稅項前盈利率亦大幅提升多於 10 個百分點至28.3%，創歷史新高。
啤酒業務上半年整體實現啤酒銷量約63.48億升，按年下降3.4%，優於部分具規模的啤酒企業。
上半年，中檔及以上啤酒銷量佔比首次於上半年超過50%。次高檔及以上啤酒銷量較去年同期實現單位數增長，其中通過電商渠道的銷量較去年同期錄得約60%增長。
高檔及以上啤酒銷量較去年同期錄得超過10%增長，「喜力®」、「老雪」和「紅爵」等產品銷量均按年錄得超過20%增長。
白酒業務方面，集團上半年營業額為11.78億元，按年增約 20.6%，帶動毛利率上升 2.1 個百分點至 67.6%。集團的白酒業務銷售規模增長迅速，其中全國性高端大單品「摘要」的 銷量較去年同期增長超過50%，貢獻白酒業務營業額約70%。
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