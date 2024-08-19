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「窮人恩物」薩莉亞9月連執兩間分店 淘大、海怡分店下月結業

本港餐飲業結業潮持續。被網民譽為「窮人恩物」的連鎖西餐廳薩莉亞(Saizeriya)，繼早前宣布淘大商場分店將於9月8日結業後，鴨脷洲海怡半島的分店亦張貼結業告示，預告將於9月22日（周日）結束營業，意味一個月內有兩間分店連環結業。

根據薩莉亞官網，撇除海怡半島分店，集團於南區尚有兩間分店，分別位於香港仔中心及利東商場。

此前，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀日前到訪南區，點算海怡東及海怡西商場合共有35間吉舖。新民黨立法會議員陳家珮表示，海怡西商場業主因疫後加租，不少民生商戶因而被趕走。

薩莉亞於今年5月及7月分別新增葵涌石籬、荃灣大鴻輝及屯門良景分店。薩莉亞在其facebook專頁公布，將於8月22至23日在新都城中心2期一樓中庭舉行招聘會，並指「為擴張到200間分店做好準備」。

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