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金管局：未見銀行縮按揭貸款 籲呈報拖延審批個案

【明報專訊】銀行縮減按揭貸款審批和投放，亦是商界與金管局時會面所關注的議題，金管局副總裁阮國恒稱，上半年按揭貸款額有增長，從數字上未能反映銀行縮減按揭貸款，否則金額應不升反跌。雖然經紀反映銀行批出6月按揭宗數減少，但他指銀行新批按揭貸款會受物業成交量影響，與當月樓市成交下調的趨勢一致。

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金管局數據顯示，今年3月、4月和5月新批出的住宅按揭貸款額分別按月升6.2%、52.4%和8.8%。隨着成交量減少，6月則按月減少22.5%。不過截至6月底，未償還住宅按揭貸款額為1.87萬億元，按年升1.4%，較去年底亦增0.63%，仍有輕微升幅。

阮國恒亦重申，客戶在按揭貸款遇上銀行拖延審批、條款不合理等，歡迎向當局轉介個案，若有被不恰當處理，當局一定介入處理以確保客戶獲得公平處理。而當局與代理會面後，暫時未有相關個案。至於有指銀行降物業估值，他指銀行按揭估價均由數間測量師行提供，取較低者為準，他認為是合理風險管理做法，但銀行沒有主動自行再調低估值。

銀行絕大部分不良貸款有足夠撥備

外界有意見認為當局要求銀行避險而限制借貸，他認為上述論調並不正確，避險非金管局監管模式，銀行其中重要功能是促進資金融通，為各行各業及大眾提供服務，在審慎風險管理原則下，盡力支持實體經濟和中小企的發展及升級轉型。同時，銀行需妥善管理風險，充分保障存戶利益，銀行體系穩健經營對經濟及社會發展至關重要。

有本地銀行上半年不良貸款率上升，引起關注。阮國恒認為，最重要是絕大部分不良貸款已有足夠撥備，不會再影響銀行盈虧，對銀行衝擊可控。當局要求銀行盡快將問題貸款降級和撥備，而銀行也有盈利能力作撥備。他指高息環境持續兩年，當局已預期信貸質素惡化，雖然特定分類貸款比率仍有上升趨勢，但暫時未見會升至2%水平。

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