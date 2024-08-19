新加坡總理黃循財在國慶集會宣布，將按照條件向非自願失業工人，提供為期6個月總值6,000坡元（約3.6萬港元）的失業補助，標誌一直抗拒提供失業援助的新加坡政府政策逆轉。該政府以往憂慮派發福利會鼓勵公民偷懶不工作。
新加坡人力部表示，新措施名為「未來技能求職者支援計劃」，旨在幫助中、低收入工人，為原先平均月入低於5,000坡元（約3萬港元）的新加坡公民尋找新工作提供經濟支援。黃循財表示，合資格領取補助的失業工人，須接受培訓、職業指導及職位配對服務，因為「這些是工人需要對自己進行的重要投資，以找到更好的工作」。
根據該計劃，表現出積極尋找新工作，並達到每月活動積分目標的合資格申請者，將每月獲得資助，而6個月內的最高資助額為6000坡元。
新加坡自1965年獨立以來，一直拒絕福利國家的想法。開國總理李光耀在2005年曾表示：「我放棄福利主義，因為它削弱人們透過自力更生、追求卓越以達至成功的願望。」
其他報道
結業潮︱「窮人恩物」薩莉亞9月連執兩間分店 淘大、海怡分店下月結業
金記冰室上月押商標資產 獲1850萬貸款 主席：MPF欠款已解決
恒安中期多賺14% 中期息維持派0.70元 料下半年收入改善
華潤啤酒上半年盈利微升1.2% 中期息多派三成每股0.373元
巨星醫療大漲逾1倍 集團料上半年綜合純利大增不少於10.5億人幣
恒指高開139點 科指升1.6% 極兔速遞升5% 優品360跌13%
港股ADR升89點 夜期高水145點 極兔速遞、新東方等業績