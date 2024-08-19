新加坡人力部表示，新措施名為「未來技能求職者支援計劃」，旨在幫助中、低收入工人，為原先平均月入低於5,000坡元（約3萬港元）的新加坡公民尋找新工作提供經濟支援。黃循財表示，合資格領取補助的失業工人，須接受培訓、職業指導及職位配對服務，因為「這些是工人需要對自己進行的重要投資，以找到更好的工作」。

根據該計劃，表現出積極尋找新工作，並達到每月活動積分目標的合資格申請者，將每月獲得資助，而6個月內的最高資助額為6000坡元。

新加坡自1965年獨立以來，一直拒絕福利國家的想法。開國總理李光耀在2005年曾表示：「我放棄福利主義，因為它削弱人們透過自力更生、追求卓越以達至成功的願望。」

其他報道

金管局：未見銀行縮按揭貸款 籲呈報拖延審批個案

金管局冀解中小企融資難 籲交call loan實例

結業潮︱「窮人恩物」薩莉亞9月連執兩間分店 淘大、海怡分店下月結業

金記冰室上月押商標資產 獲1850萬貸款 主席：MPF欠款已解決

【有片：埋身擊】恒生科指反覆回升 料後市下跌空間有限

半日沽空金額減6% 盈富沽空減46%

恒安中期多賺14% 中期息維持派0.70元 料下半年收入改善

華潤啤酒上半年盈利微升1.2% 中期息多派三成每股0.373元

恒指半日升184點 科指升2.5% 齊見近1個月高

中國建築上半年多賺13% 中期息增兩成至0.33元

滬深三大指數半日高收 滬指曾收復2900點

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日

三藩市聯儲行長：是時候考慮調整基準借貸成本

高盛：對冲基金開始買入美股 經濟增長擔憂緩解

被指在印度拒已婚女性從事iPhone組裝 富士康劉揚偉解畫

巨星醫療大漲逾1倍 集團料上半年綜合純利大增不少於10.5億人幣

A股三大指數小幅低開 人行淨回籠224億元人幣

恒指高開139點 科指升1.6% 極兔速遞升5% 優品360跌13%

承輝國際折讓約19.9%配股 籌4300萬元

港股ADR升89點 夜期高水145點 極兔速遞、新東方等業績

北水增持京基金融國際 減持南方恆生科技