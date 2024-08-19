若今次ACT在日本提出收購落實，將為該集團在香港以27.9億元完成向利亞零售（0831）收購OK便利店之後，在亞洲地區另一重大購併活動。Alimentation Couche-Tard在美加、歐洲及亞洲多個地區經營便利店、油站。《日經》報道指，Seven & i發言人除了已發公告內容外，未有就有關消息作進一步評論。Seven & i今日股價大升22.7%。

Seven & i發稿指，已經收到ACT的保密、不具約束力及初步收購建議，董事會已經因應成立包括獨立於董事的特別委員會去即時、小心及全面審視有關建議，並研究其他方案去提升公司價值，在完成審視後，其會就有關收購作回應。現時該公司未有表態對今次所收的收購建議贊成與否。現時Seven & i在日本、北美及內地多個大城市如北京及成都等，經營7-11便利店。

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