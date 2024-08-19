許繹彬今日於耀才證券「2023/24 年度股東週年大會」上指出，美股於過去三年全球經濟低迷的情况下屢創新高，吸引全球基金及投資者均將資金大幅湧入美股市場，而本港股市場與美股市場相比為「鞭長莫及」。

許繹彬亦提到，港股一直處於疲弱狀態，不論升幅及成交均滯後於全球股票市場，盼今年10月《施政報告》能多關心振興香港實體經濟的措施，他亦引用集團主席葉茂林的建議，倡政府落實減稅措施，透過下調薪俸稅及利得稅，吸引外資及人才回流返港，資本市場亦自然會激活，稅收反而會出現「因減得加」的現象。

另外，為了解投資者對下半年投資的取向，耀才證券獲香港理工大學邀請，聯合舉辦「預測港股走勢調查活動」，向全球投資者作民意調查，了解散戶投資者今年初至今的投資收益狀况，任何人只需回答簡單問題，耀才即送現金券以示獎勵。而相關調查結果預計將於今年10月中旬，由耀才證券及香港理工大學聯合發佈。

其他報道

加拿大便利店集團ACT擬收購日本7-11便利店商Seven & i

新加坡宣布推出3.6萬元失業補助

金管局：未見銀行縮按揭貸款 籲呈報拖延審批個案

金管局冀解中小企融資難 籲交call loan實例

結業潮︱「窮人恩物」薩莉亞9月連執兩間分店 淘大、海怡分店下月結業

金記冰室上月押商標資產 獲1850萬貸款 主席：MPF欠款已解決

【有片：埋身擊】恒生科指反覆回升 料後市下跌空間有限

半日沽空金額減6% 盈富沽空減46%

恒安中期多賺14% 中期息維持派0.70元 料下半年收入改善

華潤啤酒上半年盈利微升1.2% 中期息多派三成每股0.373元

恒指半日升184點 科指升2.5% 齊見近1個月高

中國建築上半年多賺13% 中期息增兩成至0.33元

滬深三大指數半日高收 滬指曾收復2900點

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日

三藩市聯儲行長：是時候考慮調整基準借貸成本

高盛：對冲基金開始買入美股 經濟增長擔憂緩解

被指在印度拒已婚女性從事iPhone組裝 富士康劉揚偉解畫

巨星醫療大漲逾1倍 集團料上半年綜合純利大增不少於10.5億人幣

A股三大指數小幅低開 人行淨回籠224億元人幣

恒指高開139點 科指升1.6% 極兔速遞升5% 優品360跌13%

承輝國際折讓約19.9%配股 籌4300萬元

港股ADR升89點 夜期高水145點 極兔速遞、新東方等業績

北水增持京基金融國際 減持南方恆生科技