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耀才許繹彬：盼港交所將美股相關金融產品交易時間改為24小時

耀才證券（1428）執行董事兼行政總裁許繹彬表示，現今於港上市已有多隻美股相關 交易所買賣基金（ETF）、窩輪及牛熊證等產品在港交所掛牌供投資者買賣，惟產品未能與實際美股交易時段銜接，盼港交所（0388）應盡快落實先行將上述產品及香港期貨交易產品改為24小時，與美股交易時段接軌，定必會令本港股票及期貨市場成交倍增，從而令港股市場振作，更可與美國及新加坡等地的交易市場作良性競爭。

許繹彬今日於耀才證券「2023/24 年度股東週年大會」上指出，美股於過去三年全球經濟低迷的情况下屢創新高，吸引全球基金及投資者均將資金大幅湧入美股市場，而本港股市場與美股市場相比為「鞭長莫及」。

許繹彬亦提到，港股一直處於疲弱狀態，不論升幅及成交均滯後於全球股票市場，盼今年10月《施政報告》能多關心振興香港實體經濟的措施，他亦引用集團主席葉茂林的建議，倡政府落實減稅措施，透過下調薪俸稅及利得稅，吸引外資及人才回流返港，資本市場亦自然會激活，稅收反而會出現「因減得加」的現象。

另外，為了解投資者對下半年投資的取向，耀才證券獲香港理工大學邀請，聯合舉辦「預測港股走勢調查活動」，向全球投資者作民意調查，了解散戶投資者今年初至今的投資收益狀况，任何人只需回答簡單問題，耀才即送現金券以示獎勵。而相關調查結果預計將於今年10月中旬，由耀才證券及香港理工大學聯合發佈。

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