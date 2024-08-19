大市升幅收窄，成交亦減6%，不過，北水午後流出加大至61億，創近5個月最多。恒指全日波幅138點，是5月20日後最窄。恒指連升兩日，科指國指連升3日。

恒指今早高開139點，高位升255點，低位升117點，高低波幅138點。上升股份比例為32.8%，下跌為28.45%，無升跌為38.74%。

恒指收市升139點或0.8%，報17569點，大市成交金額944億元，較上日減少6.89%，是8月15日879.35億元成交後最少；國指升63點或1.04%，報6225點。恒生科技指數收報3517點，升1.68%。

藍籌股成交金額447.3億元，佔大市成交47.38%；科指成份股成交金額244.67億元，佔大市成交25.91%；國指成份股成交金額387.17億元，佔大市成交41.01%。

24隻雙櫃台股，總成交0.46億元人民幣，相當於約0.5億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.42%，至95.35億元，佔大市成交10.09%。牛熊證成交金額52.71億元，增加5.33%；窩輪成交金額42.63億元，減少17.78%。

藍籌55隻升，24隻下跌，3隻無升跌。京東健康（6618）升7.93%，收報23.15元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌3.44%，收報9.26元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報23.15元，升7.93%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）收報10.92元，跌2.33%。

恒指曾升穿50天線(17593.98點)、100天線(17682.1點)。科指受制於50天線(3570.81點)。

北水南下合計淨流出61.77億元，終止連續2日流入，流出金額是3月25日後最多。北水本月累計流入321.25億元，按月減少33%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.47%，是8月16日後最大升幅，當日升幅為2.13%。高見17685.86點，是7月23日17707.68點後最高。今日收市報17569.57點，是7月22日後收市新高，當日報17635.88點。連升2日，累計升460.43點，對上一次連升2日是8月8日。第1日陰燭。

科指曾升最多3.02%，是8月9日後最大升幅，當日升幅為3.46%。高見3563.68點，是7月23日3639.61點後最高。收市報3517.09點，是7月23日後收市新高，當日報3545.09點。連升2日，累計升132.71點，對上一次連升2日是8月7日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月9日。

國指曾升最多1.78%，是8月16日後最大升幅，當日升幅為2.4%。高見6271.77點，是7月23日6277.3點後最高。收市報6225.86點，是7月22日後收市新高，當日報6253.94點。連升3日，累計升200.7點，對上一次連升3日是8月9日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是7月3日。

午後消息股表現

恒安（1044）中期多賺14% 中期息維持派0.70元 料下半年收入改善。收報25.55元，升3.02%。

華潤啤酒（0291）上半年盈利微升1.2% 中期息多派三成每股0.373元。收報24元，升0.42%。

中國建築（3311）上半年多賺13% 中期息增兩成至0.33元。收報11.32元，升1.62%。

今早及隔晚消息股表現

巨星醫療（2393）大漲逾1倍 集團料上半年綜合純利大增不少於10.5億人幣。收報0.07元，升84.21%。

承輝國際（1094）折讓約19.9%配股 籌4300萬元。收報0.6元，升9.09%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，冠君產業信託（2778）收報1.69元，升2.42%。極兔速遞（1519）收報7.23元，升6.17%。新東方（9901）收報54.85元，升1.11%。思摩爾國際（6969）收報9.09元，升2.02%。

優品360（2360）執董兼行政總裁許志群被廉署拘捕。見52周低1.35元，收報1.54元，跌1.28%。

中石化煉化（2386）中期純利13.19億元人幣，派中期息0.15元人幣。收報5.7元，升2.33%。

香港科技探索（1137）發盈警，預期中期虧損最多3000萬元。收報1.67元，跌2.34%。

中國宏橋（1378）中期賺92億人幣漲2.7倍，派息升73%。收報10.36元，升0.39%。

中興通訊（0763）中期盈利升5%，毛利率跌近3個百分點。收報16.66元，跌0.6%。

內地新一輪以舊換新能源車補貼翻倍至2萬人幣，已獲發補貼者可獲補差額。電車股普遍上升。吉利（0175）收報7.89元，升1.68%。比亞迪（1211）收報221.4元，升0.45%。小鵬（9868）收報27.6元，升3.76%。五菱（0305）收報0.33元，升3.13%。理想（2015）收報80.65元，升5.29%。蔚來（9866）收報31.3元，升2.79%。零跑（9863）收報22.25元，升0.91%。恒大汽車（0708）收報0.275元，跌3.51%。

醫思健康（2138）上季銷售額跌4%，內地生意大插51%。收報0.98元，跌8.41%。

大行料長實（1113）黃竹坑賣樓定金入賬助減債，料售樓利潤受壓望平手。收報31.35元，升1.79%。

金融壹賬通（6638）中期虧轉賺1.4億人幣。收報0.45元，升3.45%。

恒指成份股不變，國指納入極兔速遞（1519）及新東方（9901），踢走商湯（0020）京東物流（2618）。收報7.23元，升6.17%。納入的極兔速遞（1519）收報7.23元，升6.17%；新東方（9901）收報54.85元，升1.11%。踢走的商湯（0020）收報1.13元，升1.8%；京東物流（2618）收報9.97元，升5.06%。

科指加入ASMPT（0522）收報85.3元，跌0.41%。剔出平安健康（1833）收報10.92元，跌2.33%。

大摩料長和（0001）部份定息債再融資或扯高平均融資成本，高盛料全年盈利增。收報41.15元，升4.57%。

鳳凰衛視（2008）中期虧損擴大43%，收入跌8%。收報1.47元，無升跌。

港交所（0388）建議擴大無紙化，引入更多電子方式選項。收報232.6元，升0.95%。

金沙（1928）中期盈利大增兩倍至5.41億美元，不派息。收報14.78元，升0.14%。

國泰（0293）7月載客量突破200萬，創疫情以來單月最高紀錄。收報7.85元，升0.77%。

順豪系受投資物業減值及新開業酒店拖累虧損，不派中期息 。順豪物業（0219）收報0.73元，無升跌。順豪控股（0253）收報0.7元，無升跌。華大酒店（0201）收報0.067元，無升跌。

親親食品（1583）中期純利升25%至3281萬人幣，不派息。收報0.85元，跌6.59%。

百盛集團（3368）料中期轉盈為虧1860萬人幣，消費降級拖累。收報0.108元，升0.93%。

煤氣（0003）上半年業務核心利潤增2.2%至31.86億，中期息每股0.12元。收報6.43元，跌1.08%。

永達汽車（3669）發盈警，預期中期盈利跌最多75%。收報1.37元，升3.01%。

利亞零售（0831）中期盈利跌16%派息2仙，下半年市道料續受壓。收報0.56元，升1.82%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見59.3元，收報59.28元，升1.72%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1805元，收報1803.5元，升1.63%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見3.9元，收報3.44元，升12.79%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1805元，收報1803.5元，升1.63%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1066.2元，收報1066.2元，升0.01%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.615元，收報7.615元，升1.8%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1043.65元，收報1043.65元，升0%；泓基集團（2535）創上市新高，見0.93元，收報0.91元，升9.64%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見91.4元，收報88.6元，升3.63%；經發物業（1354）創上市新高，見15元，收報14.3元，升20.17%；聲通科技（2495）創上市新高，見219.8元，收報198元，跌7.91%；中國再保險（1508）創52周高，見0.67元，收報0.67元，升4.69%；秦港股份（3369）創52周高，見2.15元，收報2.14元，無升跌；電訊盈科（0008）創52周高，見4.3元，收報4.29元，升0.94%；順誠（0531）創52周高，見0.46元，收報0.455元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.105元，收報0.105元，升12.9%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，跌1.79%；獅子山集團（1127）創52周高，見1.59元，收報1.58元，跌0.63%；勇利投資（1145）創52周高，見0.135元，收報0.128元，升8.47%；力量發展（1277）創52周高，見1.25元，收報1.2元，升0.84%。

破底股方面

42隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國聖牧 （1432）低見0.171元，收報0.173元，跌4.42%；中國聖牧（1432）低見0.171元，收報0.173元，跌4.42%；卡姆丹克（0712）低見0.075元，收報0.078元，無升跌；江山控股（0295）低見0.016元，收報0.017元，跌5.56%；佳兆業健康（0876）低見0.016元，收報0.018元，跌5.26%；新威國際（0058）低見0.05元，收報0.05元，跌16.67%；中國新經濟投資（0080）低見0.055元，收報0.055元，跌6.78%；世紀金花（0162）低見0.041元，收報0.042元，跌10.64%；中手游（0302）低見0.72元，收報0.72元，跌6.49%；北方礦業（0433）低見0.016元，收報0.017元，無升跌。

73隻股份創52周低，其中十隻包括，信德（0242）低見0.65元，收報0.66元，無升跌；信義光能（0968）低見3.19元，收報3.25元，跌0.91%；中升（0881）低見9.18元，收報9.26元，跌3.44%；香港中旅（0308）低見1.02元，收報1.03元，跌1.9%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.52元，收報0.53元，跌3.64%；優品360（2360）低見1.35元，收報1.54元，跌1.28%；澳優（1717）低見1.87元，收報1.87元，跌1.58%；晨鳴紙業（1812）低見1.57元，收報1.57元，跌3.09%；九龍建業（0034）低見3.78元，收報3.79元，跌3.56%；渝太地產（0075）低見0.25元，收報0.25元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，巨星醫療控股（2393）收報0.07元，升84.21%；TBKS HLDGS（1960）收報0.25元，升36.61%；芯成科技（0365）收報0.159元，升32.5%；知行汽車（1274）收報28.5元，升29.25%；港銀控股（8162）收報0.49元，升27.27%；福祿控股（2101）收報2.1元，升26.51%；常達控股（1433）創52周高，見0.052元，收報0.049元，升25.64%；透雲生物（1332）收報0.18元，升24.14%；道和環球（0915）收報0.067元，升24.07%；萬勵達（8482）收報0.022元，升22.22%；經發物業（1354）創上市新高，見15元，收報14.3元，升20.17%。

下跌異動股，包括，PF GROUP（8221）收報0.05元，跌24.24%；五礦地產（0230）收報0.27元，跌20.59%；華美樂樂（8429）創上市新低，見0.023元，收報0.024元，跌20%；叮噹健康（9886）創上市新低，見0.89元，收報0.89元，跌19.09%；中廣核礦業（1164）收報1.6元，跌18.37%；環宇物流（亞洲）（6083）收報0.245元，跌18.33%；易點雲（2416）創上市新低，見1.03元，收報1.03元，跌18.25%；珠光控股（1176）收報0.114元，跌17.99%；COSMOPOL INT'L（0120）見52周低0.25元，收報0.26元，跌17.46%；檸萌影視（9857）創上市新低，見4.21元，收報4.21元，跌17.29%；蓮和醫療（0928）見52周低0.046元，收報0.048元，跌17.24%。

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