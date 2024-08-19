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渣打料人行第四季和明年首季減息 現以穩增長為短期首要目標

今年內地消費增長疲弱，投資亦受房地產拖累，渣打發表報告，指第二季經濟增長低於預期，增加全年達到約5%增速的壓力，認為人行已經穩增長作為短期首要目標。在上月意外降息後，渣打預期人行會在不久將來將進一步放鬆貨幣政策，並加快推進財政支出，推動房地產市場去庫存。渣打預測，今年第四季和明年第一季，會下調7天期逆回購利率和1年期中期借貸便利（MLF）利率各一次，每次減息幅度分別為0.1厘和0.2厘，另在今季和明年第一季各降低存款準備金率一次，每次0.25個百分點。

渣打指出，人行需要兼顧穩增長、穩匯率和穩金融的多重政策目標，這些目標互相衝突時，人行需要優先專注部分目標，並控制其他目標偏離度在可容忍範圍內。第二季內地GDP按季增速放緩至0.7%，達到全年5%目標意味第三和第四季按季增長要加速至1.4%，在第二季經濟數據公布後，政治局會議要求加快政府債券發行進度和加大財政支出力度，並推動房地產市場去庫存，並適時推出一批新增政策措施，隨後人行便迅速回應減息。

對於明年第一政策利率前景，渣打認為將更多取決於國內經濟增長趨勢，其他央行降息將有助於增加人行貨幣政策操作空間。一旦經濟增長企穩，渣打預期將暫緩放鬆貨幣政策，其中房地產市場狀況將非常關鍵。

財政開支方面，渣打認為當局下半年將充分執行已批准預算，對於扭轉上半年負的財政脈衝轉向正面將至關重要，同時貨幣政策放鬆將起支持作用。決策部門或轉向審慎管理以避免國債市場出現泡沫，並修正國債發行計劃，今年內財政部將合理安排超長期特別國債發行日期，減輕對市場流動性的影響，長期政府債券需求遠超供給，導致債券價格上升收益率下降，財政部或將前置發行以滿足市場需求。

穩定人民幣亦是人行重要政策目標，渣打指美元回落緩解人民幣貶值壓力，同時為人行貨幣政策放鬆的視窗打開，目前人行轉向新的政策利率框架背景下，預計人行將進一步下調法定存款準備金率和政策利率。

受惠市場預期美聯儲將加快降息步伐，中美利差趨向收窄，近期人民幣對美元收復部分失地。如果特朗普贏得11月總統大選，並對中國商品加徵60%的關稅，人民幣或再次面臨貶值壓力。渣打預計政府將允許人民幣對美元貶值，以部分抵消關稅上調影響，但貶幅將在可控範圍內。

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